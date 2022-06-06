На перспективу. Девелопер выкупил часть квартала в частном секторе Барнаула ради высотки

Компания «Строительная перспектива» сформировала участок под строительство многоэтажки на ул. Кирова. Для этого девелопер выкупил и снёс несколько частных домов, а на освободившуюся площадку уже завёз некоторые строительные материалы. Однако в компании отмечают, что в ближайшие год-полтора к возведению дома точно не приступят.

Без «дублирования»

Участок под будущий многоквартирник располагается на пересечении пер. Ядринцева и ул. Кирова, напротив строящегося ЖК «Солар», который также возводит «Строительная перспектива». Как сообщил amic.ru её руководитель Андрей Комяков, площадь сформированного участка — около 0,5 га. Часть домов уже снесены, другие пока остаются целыми: собственники попросили пожить в них ещё некоторое время. И оно у них есть: в ближайшие год-полтора у застройщика нет планов осваивать эту территорию.

«Не совсем понятно, правильно ли сделали, что сформировали участок, или нет: возможно, нужно было остаться „в деньгах“. Пока нет никаких подробностей, мыслей, что там „ставить“. В нынешних условиях говорить об освоении считаю нецелесообразным», — сообщил amic.ru Андрей Комяков.

Однако в одном он уверен точно: если строительство на этом участке всё-таки начнётся, то сформировать микрорайон на подобие ЖК «Солар» (для строительства которого компания выкупила весь квартал в границах ул. Песчаной и Кирова, пер. Ядринцева и Революционного) не получится.

«Повторения „Солара“ не будет: люди, глядя на то, что получилось, иногда предлагают запредельные суммы, например, по 5 млн рублей за сотку земли. Мыслей двигаться дальше и в доброе время не было, поэтому комплексного освоения квартала не планируется», — отметил он.

Участок на ул. Кирова под строительство дома / Фото: amic.ru

Согласно утверждённому мэрией проекту планировки квартала (в границах ул. Папанинцев, Челюскинцев, Партизанской, пер. Ядринцева) на участке по ул. Кирова запроектирован 16-этажный Г-образный дом, состоящий из четырёх секций. По словам Андрея Комякова, на сформированной площадке возможно поставить две секции, а дальнейшее строительство — вопрос перспективы.

«Но никаких изменений в проект планировки квартала вносить не собираемся», — резюмировал руководитель строительной компании.

Перспективный район

Квартал в границах ул. Папанинцев, Челюскинцев, Партизанской и пер. Ядринцева — один из самых перспективных для застройки в центральной части города. Проект планировки микрорайона был утверждён в администрации города в 2019 году, а откорректирован — в конце 2021-го. Согласно проекту планировки, на месте частного сектора предполагается строительство 23 многоквартирных домов от 6 до 24 этажей с общим количеством 5 тыс. квартир.

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Также в планах — два детских сада на 170 и 240 мест, поликлиника, школа на 1100 мест, четыре административных здания, два гаража-стоянки, трансформаторная подстанция. По оценкам проектировщиков, в квартале смогут проживать более 10 тыс. человек.

Сейчас в этом районе одновременно работают несколько строительных компаний, и ещё несколько инвесторов собираются зайти с новыми проектами. Так, на пересечении пер. Ядринцева и ул. Папанинцев два дома возвела компания «Жилищная инициатива», 11-этажный дом на ул. Песчаной, 190, — «Союз-Строй». С 2018 года на ул. Песчаной, 171, работает компания «Строительная перспектива», а квартал в границах ул. Партизанской, Чернышевского, пер. Ядринцева и Революционного выкупил «Алгоритм».