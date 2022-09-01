«Не впечатляет». Проект крупного ЖК на ул. Партизанской в Барнауле забраковали на градсовете

Проект ЖК на ул. Чернышевского, 189 / Фото: «Архи Групп»

Проект ЖК на пересечении улицы Партизанской и переулка Ядринцева отклонили на градсовете. Согласно представленным эскизам, в квартале на месте частного сектора застройщик планирует возвести четыре многоэтажки высотой в 9 и 16 этажей. Однако эксперты обратили внимание, что представленный проект не соответствует плану развития квартала: застройщик, вопреки документу, «нарисовал» лишний дом. Также архитекторы раскритиковали проект за нерешённую проблему водоотведения и неправильные градостроительные акценты.

Двор с уклоном

ЖК, представленный на градсовете, запроектирован в квартале в границах ул. Партизанской, пер. Ядринцева, ул. Чернышевского и пер. Революционного. Общая площадь участка — 1,36 га. Ещё в 2020 году застройщик (инвестором проекта выступает ООО «ЗС «Этюд», связано с компанией «Алгоритм») выкупил несколько десятков частных домов, а в ноябре 2021-го приступил к сносу зданий.

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На площадке компания планирует построить ЖК, состоящий из четырёх корпусов: три дома запроектированы 16-этажными, а один — девятиэтажным. Общее количество квартир — 650.

«16-этажные корпуса расположены параллельно друг другу и перпендикулярно улице Партизанской. Девятиэтажный корпус находится параллельно улице Партизанской. Все четыре корпуса выходят на улицу Чернышевского и выравниваются относительно друг друга, создавая современный архитектурный ансамбль», — отметил представитель компании «Архи Групп», работавшей над проектом.

По словам архитектора, два корпуса построены из кирпича, на первых этажах предусмотрены помещения общественного назначения. Ещё два здания запроектированы по монолитной конструкции с отделкой кирпичом.

«В каждом корпусе на первых этажах предусмотрены помещения для консьержа, кладовые. Места для кондиционеров — на лоджиях и балконах», — отметил архитектор.

Корпуса ЖК объединены общим двором, где располагаются детские, физкультурные и игровые площадки, зоны для отдыха взрослых. Под двором предусмотрен паркинг. Особенность территории ЖК в том, что она имеет несколько уровней. Архитектор объяснил такое решение строением рельефа: от пер. Ядринцева в сторону ул. Челюскинцев участок имеет уклон.

Проект ЖК на ул. Чернышевского, 189 / Фото: «Архи Групп»

«Территорию двора мы поднимаем выше ул. Чернышевского, чтобы вода текла во двор, а затем стекала на ул. Чернышевского и выходила на ул. Партизанскую», — отметил он.

«Дворовое» расположение

Архитекторы градсовета обратили внимание, что дома в ЖК больше ориентированы на ул. Чернышевского, которая является межквартальной. По мнению комиссии, архитектурного внимания заслуживает ул. Партизанская: именно на неё и должны бы выходить дома. Но авторы объяснили своё решение тем, что вдоль ул. Партизанской уже существуют малоэтажные объекты, которые не попали под снос.

«Надо думать глобально, как мы будем развиваться город дальше. Вдоль улицы Партизанской находится не очень красивая застройка. Она хаотичная и могла бы быть лучше. Здесь есть кафе, магазины, жилые здания. Застройщик сталкивается с проблемой выкупа участков. Поэтому мы имеем то, что имеем. У Партизанской есть большой потенциал стать красивой улицей, потому что уже сейчас здесь расположены несколько интересных зданий: корпус РАНХиГС, например, многоэтажные дома», — сказал докладчик.

Проект ЖК на ул. Чернышевского, 189 / Фото: «Архи Групп»

Он также отметил, что расположение корпусов соответствует проекту планировки квартала. Документы приняли в 2019 году, но внесли корректировки в 2021-м. Однако архитекторы градсовета, сравнив документы (проект ЖК и планировки квартала), заметили: застройщик поставил на участке «лишний» дом.

Так, в плане застройки указаны три здания, но в эскизном решении их четыре. Присутствующий на заседании представитель заказчика объяснил: поставить ещё один девятиэтажный дом им пришлось.

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«Технико-экономические показатели, которые есть в проекте панировки, выше, чем сейчас. Там (в проекте планировки квартала, — прим. ред.) больше квартир — 700. У нас их меньше (во всего четырёх домах 650 квартир, — прим. ред.). Поэтому, размещая три дома по проекту планировки, мы не соответствуем необходимым показателям. Увеличивать этажность домов опять же не позволил бы проект планировки. Поэтому и добавлен девятиэтажной корпус № 2», — сообщил представитель инвестора Владимир Чернышев.

Вниз по Ядринцева

При обсуждении проекта эксперты обратили внимание и на проблему водоотведения с пер. Ядринцева, которую затапливает во время дождей, а вся вода стекает на ул. Партизанскую и в частный сектор, расположенный ниже.

Члены комиссии поинтересовались, не предусмотрел ли застройщик систему водоотведения с участка до ул. Челюскинцев. Однако архитектор отметил, что этот вопрос глобальный и решать его нужно в комплексе.

«Вода будет стекать на улицу Партизанскую и бежать в сторону улицы Челюскинцев. Улица Партизанская, возможно, спроектирована неправильно, потому что вода скапливается и бежит в сторону Челюскинцев. Это вопрос вертикальной планировки территории. Это комплексный подход, тут должны работать инженеры. Вопрос нужно решать коллегиально», — сказал архитектор «Ахри Групп».

Проект ЖК на ул. Чернышевского, 189 / Фото: «Архи Групп»

Заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров поддержал застройщика и отметил, что проблема водоотведения носит системный характер.

«Однозначно перекладывать это на застройщика не совсем правильно. Это полномочия органов местного самоуправления», — сказал он.

Несмотря на то, что архитектор проекта и представители заказчика аргументированно отвечали на все вопросы комиссии, члены градсовета всё-таки остались недовольны проектом.

Бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко предложил разработать ещё один документ — проект комплексного развития территории в границах ул. Партизанской, ул. Чернышевского, пер. Ядринцева и Радищева. По его мнению, эскизное решение ЖК необходимо «полностью переосмыслить».

«Проектное предложение не соответствует разработанному ранее проекту планировки. Достаточно их сравнить. В проекте планировки мы видим здание между двумя высотными корпусами, и там был намёк на некий архитектурой ансамбль, ритмику, чередование высоких и низких объектов. Здесь (в проекте ЖК, — прим. ред.) этого нет. К сожалению, смысловой удар сделан на улицу Чернышевского, которая является жилой улицей. А хотелось бы иметь застройку вдоль улицы Партизанской, которая является главной магистральной в этом районе. Мы не видим градостроительного ансамбля, престижной застройки. Совершенно не впечатляет. Нельзя согласовывать представленный проект», — сказал он.

По мнению комиссии, авторы проекта должны продумать, в какие дошкольные и учебные заведения будут ходить дети из нового ЖК.

«Вопрос без ответа — это школы. В проектах планировки этого и квартала за „Сити-центром“ есть школы, но за десятилетие в центре не построено ни одной новой школы. Все классы, и не только первые, состоят из 30-35 учащихся. Им сидеть негде. Классы переуплотнены. Индустриальный район и этот — красная зона по школам», — сказал депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко.

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В результате градсовет отправил проект на доработку. Авторам придётся проверить соответствие проекта плану планировки квартала, а также провести анализ доступности объектов обслуживания для застройки и образовательных учреждений.