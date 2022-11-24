Недостроенный спортивный центр в парке спорта Смертина продают на торгах

Долгострой в парке спорта Алексея Смертина выставили на аукцион. Возводить его начали несколько лет назад, но затем бросили на начальном этапе. Как указано в документах к торгам, объект готов лишь на 65%. Что планировал построить собственник участка, неизвестно, но земля подходит под спортивно-зрелищный центр, ФОК, бассейн.

Из рук в руки

Здание, выставленное на торги, находится на ул. Ленинградской, 7, в парке спорта Смертина. В документации указано, что продажа осуществляется по решению Арбитражного суда Алтайского края. Объект начали возводить примерно пять-шесть лет назад. Фонд Алексея Смертина «Юные дарования» был заказчиком, а строила спортцентр компания «СтройПрактик».

Паспорт объекта в парке Смертина в 2017 году / Фото: из архива amic.ru

По неизвестным причинам работы замерли, а объект продали компании «Комо». Именно к ней комитет по земельным ресурсам Барнаула в 2020 году подал иск и потребовал изъять недострой. Дело в том, что срок действия договора аренды земли, предоставленной для завершения строительства, истёк, а здание так и не было возведено.

Компания «Комо» в ответ указала, что приобрела долгострой в ноябре 2019 года, но фактически продавец передал фирме объект в январе 2020 года, а срок аренды земли истекал менее чем через три месяца. Компания указывает, что не имела возможности завершить строительство из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Несмотря на аргументы «Комо», суд всё-таки постановил изъять здание и продать его на торгах.

Бассейн или ФОК

Каким должен был быть спортцентр, неизвестно. Его проект нигде не презентовали. В 2017 году в парке представили карту развития, и на том месте, где сейчас находится долгострой, был указан многопрофильный спортивный центр. В паспорте объекта, висящем на заборе стройплощадки уже много лет, изображён лишь белый купол.

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Собственник здания вправе его завершить или снести. Однако новый объект должен быть также спортивной направленности.

«Разрешённое использование земельного участка — спортивно-зрелищные здания, сооружения и комплексы, в том числе плавательные бассейны со стационарными трибунами вместительностью до 500 мест, здания, комплексы физкультурно-оздоровительного назначения без стационарных трибун и с трибунами вместительностью не более 100 мест, оборудованные спортивные площадки», — указано в документации.

Торги запланированы на 27 декабря 2022 года. Начальная цена долгостроя — 35,5 млн рублей.