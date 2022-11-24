Недостроенный спортивный центр в парке спорта Смертина продают на торгах
Строительство объекта замерло несколько лет назад, а теперь муниципалитет продаёт здание
Долгострой в парке спорта Алексея Смертина выставили на аукцион. Возводить его начали несколько лет назад, но затем бросили на начальном этапе. Как указано в документах к торгам, объект готов лишь на 65%. Что планировал построить собственник участка, неизвестно, но земля подходит под спортивно-зрелищный центр, ФОК, бассейн.
Из рук в руки
Здание, выставленное на торги, находится на ул. Ленинградской, 7, в парке спорта Смертина. В документации указано, что продажа осуществляется по решению Арбитражного суда Алтайского края. Объект начали возводить примерно пять-шесть лет назад. Фонд Алексея Смертина «Юные дарования» был заказчиком, а строила спортцентр компания «СтройПрактик».
Паспорт объекта в парке Смертина в 2017 году / Фото: из архива amic.ru
По неизвестным причинам работы замерли, а объект продали компании «Комо». Именно к ней комитет по земельным ресурсам Барнаула в 2020 году подал иск и потребовал изъять недострой. Дело в том, что срок действия договора аренды земли, предоставленной для завершения строительства, истёк, а здание так и не было возведено.
Компания «Комо» в ответ указала, что приобрела долгострой в ноябре 2019 года, но фактически продавец передал фирме объект в январе 2020 года, а срок аренды земли истекал менее чем через три месяца. Компания указывает, что не имела возможности завершить строительство из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Несмотря на аргументы «Комо», суд всё-таки постановил изъять здание и продать его на торгах.
Бассейн или ФОК
Каким должен был быть спортцентр, неизвестно. Его проект нигде не презентовали. В 2017 году в парке представили карту развития, и на том месте, где сейчас находится долгострой, был указан многопрофильный спортивный центр. В паспорте объекта, висящем на заборе стройплощадки уже много лет, изображён лишь белый купол.
Собственник здания вправе его завершить или снести. Однако новый объект должен быть также спортивной направленности.
«Разрешённое использование земельного участка — спортивно-зрелищные здания, сооружения и комплексы, в том числе плавательные бассейны со стационарными трибунами вместительностью до 500 мест, здания, комплексы физкультурно-оздоровительного назначения без стационарных трибун и с трибунами вместительностью не более 100 мест, оборудованные спортивные площадки», — указано в документации.
Торги запланированы на 27 декабря 2022 года. Начальная цена долгостроя — 35,5 млн рублей.