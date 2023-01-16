Новоалтайский застройщик дорого выкупил земли несостоявшегося квартала "Демидов парк"

Компания отдала за три участка, на которых можно возвести несколько высотных домов, более 13 млн рублей

16 января 2023, 08:23, ИА Амител

ЖК на ул. Титова, 8, в Новоалтайске / Фото: "Горем-3"

Новоалтайская строительная компания "Горем-3" победила в аукционе, на котором разыграли три крупных земельных участка. Все они несколько лет назад входили в территорию микрорайона "Демидов парк", застройщик которого отказался от проекта после сдачи первого дома. Теперь же пустующие участки постепенно обретают собственников.

Проторённый путь

Выставленные на торги земли расположены в границах ул. Прудской, Титова, Центральной и Индустриальной. Пока у участков нет точных адресов: согласно публичной кадастровой карте, они расположены в центре квартала. Территория на ул. Титова имеет площадь 80,6 сотки, а её начальная цена на торгах составляла 953 тыс. рублей. Два других участка – по 65 соток – расположены на ул. Индустриальной, их стартовая стоимость составляла чуть более 800 тыс. рублей.

По данным аукционной документации, земли предназначены для высотной застройки: на каждой из них можно возвести дома по 5-10 тыс. квадратных метров (это приблизительно 150-250 квартир).

В аукционе, который состоялся в середине декабря 2022 года, участвовали две компании: застройщик "Горем-3", работающий в Новоалтайске, и фирма "Эскадо". Она также зарегистрирована в Новоалтайске и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий.

В ходе торгов стоимость участков выросла более чем в пять раз, а победителем во всех случаях стала компания "Горем-3". В сумме она отдала за три участка более 13 млн рублей.

Застройщик-победитель уже работает на территории несостоявшегося квартала "Демидов парк". Так, компания возводит на ул. Титова, 8, ЖК, состоящий из четырёх девятиэтажных домов. Два здания (с общим количеством квартир 240) девелопер намерен сдать в конце 2023 года.

ЖК на ул. Титова, 8, в Новоалтайске / Фото:

Кстати, в конце 2022 года с торгов был продан участок на ул. Прудской, 34, вместе с фундаментом под 15-этажный дом. В аукционе участвовали семь претендентов, но выкупила лот Татьяна Решетникова. Она предложила за землю 5,5 млн рублей – это втрое ниже начальной цены.

История проекта

Строительство "Демидов парка" началось в 2014 году. В жилом комплексе обещали возвести 15 жилых высоток от 12 до 16 этажей, в которых было запроектировано 5 тыс. квартир. Также в квартале планировали построить торговый центр, многоуровневые гаражи, школы, три детских сада, фонтан и скверы.

В первый дом проекта вложились более 500 дольщиков, которые пять лет ждали своё жильё. Объект на 778 квартир обещали сдать в 2016 году. При этом девелопер успел подготовить котлован для соседней высотки, но продажи так и не открыл. В 2015 году работы на обеих площадках замерли.

Застройщик заявил, что его планы спутал экономический кризис, продажи встали и денег на достройку нет. В 2017 году в отношении застройщика начали процедуру банкротства. Помочь дольщикам решили власти Алтайского края, которые выкупили 200 квартир в проблемном доме для медиков и сменили подрядчика. Им стала компания "Селф". Эти деньги позволили достроить единственный объект "Демидов парка", который теперь одиноко стоит в чистом поле.