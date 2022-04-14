«Новосибирский» офисник-автосервис предлагают построить на заброшенном участке в Барнауле

Проект административного здания на ул. Малахова, 169б / Фото: «Альфа-Проект»

Недалеко от ТРЦ «Волна» в Барнауле запланировано строительство административного здания с производственно-техническими помещениями. Его возведут на участке, где несколько лет назад уже начали строительство объекта, однако работы заморозили на этапе фундамента, а участок продали. Проект нового здания на «старой» площадке презентовали на градостроительном совете 13 апреля.

Каким будет объект?

Площадка расположена на ул. Малахова, 169б. Сейчас здесь находится пустырь и складированный стройматериал. Ещё несколько лет назад на участке планировали возвести трёхэтажное административное здание с производственно-техническими помещениями. Затем территория была продана другому собственнику: бизнесмену Павлу Давыдову. Он заказал в компании «Альфа-Проект» разработку двухэтажного здания.

«Земельный участок находится в аренде, на площадке выполнен нулевой цикл, на территории находятся кирпичи. Как была заморожена стройка, так на сегодняшний день остаётся. По заданию заказчика нужно запроектировать двухэтажное здание с использованием нулевого цикла. Из-за того что участок частично находится в охранной зоне ЛЭП, это повлияло на высоту здания: оно не должно превышать шесть метров», — отметил начальник архитектурно-планировочного отдела «Альфа-Проект» Вадим Ломакин.

Площадка на ул. Малахова, 169б / Фото: «Альфа-Проект»

Здание запроектировано двухэтажным, имеет сложную форму. В подвале планируется размещение складских помещений, на первом уровне — помещения для ремонта автотехники, а также бытовые и административные, на втором — офисы. На участке предусмотрена парковка на восемь машино-мест. Вдоль улицы расположена стоянка ещё на восемь автомобилей. Объект будет облицован силикатным кирпичом с частичной покраской под керамический красный кирпич.

«Архитектура советского времени»

Строительство административного здания — плюс для участка, отметили члены градсовета. Новый объект позволит освободить территорию от хлама. Единственное пожелание комиссии касалось витражных окон. По мнению исполнительного директора СРО «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» Сергея Шадрина, они не нужны.

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«Я не вижу никакой необходимости делать витражи от пола — это теплопотери. Окна второго этажа практически лежат на окнах первого. Это архитектура советского времени, когда архитекторам по рукам били: простенки одного цвета, столбы другого цвета. Нужно сделать нормальные простенки для радиаторов, а на втором этаже убрать красные вставки, сделать окна с простенками. Сейчас дворовый фасад интереснее смотрится», — отметил он.

Однако не все члены градсовета разделили эту точку зрения: по мнению замдиректора «Архитектуры города Барнаула» Сергея Боженко, выбранная стилистика здания удачна.

«Объект является представителем новосибирской школы промышленной архитектуры и с объёмно-пространственным и цветовым решением можно согласиться», — отметил он.

Поэтому проект приняли без замечаний.