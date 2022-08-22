Нужные «копейки». Почему аукционы по продаже участков под застройку в Барнауле проходят с аншлагом

Аукционы, на которых предлагают земли под строительство ЖК, всё чаще вызывают ажиотаж среди строительных компаний Барнаула. Эксперты объясняют: в городе по-прежнему остаётся нерешённой земельная проблема, поэтому компании готовы «драться» за вакантные участки. Из-за этого стоимость земли на торгах возрастает в несколько раз. Где располагаются вакантные площадки и могут ли они частично устранить земельный «голод», выяснял amic.ru.

Любой ценой

С начала 2000-х годов в Барнауле практически ежегодно проходили аукционы по продаже крупных кварталов под застройку. Тенденция прервалась в 2021 году: с того времени в городе не выставляли на продажу ни одного крупного участка. Поэтому застройщикам приходилось самим искать территории для работы (например, выкупая частный сектор) либо ждать, когда мэрия выставит на торги муниципальную землю.

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В 2022 году в городе было объявлено несколько аукционов. Некоторые из них уже состоялись, другие пройдут до конца года, а третьи лишь запланированы.

Так, в середине августа в краевой столице был продан участок на ул. Интернациональной, 130. За территорию площадью 26 соток «бились» сразу пять претендентов. Из-за высокого спроса цена земли возросла почти в два раза — с 39 млн рублей начальных до 60,4 окончательных. Победителем стала компания «Строительная инициатива», принадлежащая известному предпринимателю Юрию Гатилову.

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Ранее, в мае 2022 года, должен был состояться аукцион по реализации участка на ул. Сухэ-Батора, 39. Территория 52 сотки даже числилась в данных публичной кадастровой карты как резервная площадь под застройку. Фонд имущества края объявил аукцион, на который, по данным ведомства, уже было подано много заявок. Однако неизвестное лицо обратилось в ведомство с жалобой и торги отменили.

Да будет битва

В середине сентября 2022-го пройдёт аукцион, на котором станет известен застройщик участка на ул. Чкалова, 58. Территория имеет площадь чуть более 32 соток, а предназначена она под ЖК средней этажности. Пока ни одна компания не подала заявку на участие в торгах, однако чаще всего инвесторы делают это за несколько дней до аукционов, поэтому претенденты будут известны в сентябре.

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Также в 2022 году мэрия планирует разыграть на торгах участки на ул. Взлётной, 2г и 2д, где можно возвести 25-этажные ЖК. Площадки должны были продать ещё весной 2021 года: администрация планировала выручить за них минимум 37,4 млн рублей. Но тогда торги отменили, а причину в мэрии не сообщили.

Ещё одна вакантная площадка, которую могут забрать застройщики под высотки, — квартал 2012 (ограничен Павловским трактом, улицами Власихинской, Взлётной и проездом Северным Власихинским). Его строители с нетерпением ждут ещё с 2020 года, ведь это едва ли не последний крупный участок в Индустриальном районе Барнаула, где можно строить жильё и социальные объекты. Он имеет площадь 14 га и, согласно проекту планировки, здесь будет восемь домов по 14-18 этажей с 1,74 тыс. квартир, в которых смогут проживать 3,7 тыс. человек.

В ближайшем будущем ЖК могут построить и на пересечении ул. Короленко и пер. Революционного. Компания «Союз» обратилась в администрацию с предложением организовать аукцион по продаже участка на ул. Короленко, 110. Сейчас земля находится в собственности муниципалитета. В ответ на обращение замглавы администрации города Андрей Фёдоров поручил комитету по земельным ресурсам организовать аукцион.

Большие маленькие «клочки»

Строители считают, что все планируемые торги вызовут ажиотаж среди строительных компаний города. Они интересны девелоперам в первую очередь тем, что свободны от застройки: не нужно решать вопросы расселения и юридически готовить землю к торгам.

Проблема в другом. Несмотря на, казалось бы, большой перечень вакантных площадок, земельных участков в городе по-прежнему недостаточно, чтобы застройщики могли сформировать необходимый резерв. Об этом amic.ru сообщил председатель правления Союза строителей края Александр Мишустин.

«Несколько соток — это „копейки“. Раньше выставляли квартал, в котором можно было построить 100-120 тыс. квадратных метров. Застройщики заходили и на три-пять лет были обеспечены работой. А сейчас что? Построят и идут дальше выкупать частный сектор», — говорит он.

Приобретённые в 2022 году участки застройщики смогут осваивать не раньше следующего года: несколько месяцев у компании уходит на юридическое оформление земли, получение проектной документации и разрешения на строительство. Поэтому застройщики и заинтересованы в том, чтобы иметь запас из участков. Это позволит им наладить беспрерывную работу. Именно поэтому компании готовы платить в несколько раз больше начальной цены, лишь бы получить заветные сотки.

«На самом деле аукционов мало. По мере формирования эти „клочки“ — я даже не называю это участками — выставляют на торги. Однако землёй нужно заниматься, чтобы она всегда была на рынке, о чём мы всегда говорим. Когда участки выставляют на продажу, а их никто не берёт, тогда можно говорить, что это лишнее, все „наелись“ этой землёй. Но посмотрите, как поднимаются цены в процессе торгов — в несколько раз с начальной стоимости. Это и говорит о том, что земли в городе нет», — резюмировал он.