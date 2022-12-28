Общежитие на 35 жилых ячеек для студентов построят рядом с барнаульским элеватором

Здание должны возвести до конца лета 2024 года

28 декабря 2022, 09:15, ИА Амител

Проект общежития на ул. Анатолия, 33 / Фото: «Творческая мастерская Анисифорова»

Шестиэтажное здание общежития планируют построить в центре Барнаула, на ул. Анатолия, 33 (пересечение с пер. Некрасова). Оно будет ориентировано на студентов, так как располагается недалеко от крупных вузов края. В середине декабря 2022 года инвестор получил разрешение на строительство объекта.

Альтернатива арендным квартирам

Площадка, на котором возведут здание, небольшая — всего семь соток. Участок окружен высотными многоэтажными домами и частным сектором. Сейчас территория пустует. В феврале 2022 года проект здания на этом участке презентовали на градостроительном совете. Инвестором проекта выступала компания «Градос» (по данным «Дом.РФ», входит в ГК «Сибирия»).

Участок на ул. Анатолия под строительство общежития / Фото: «Яндекс.Карты»

Здание запроектировали шестиэтажным: построить объект выше не позволили градостроительные нормативы. В перспективе рядом с общежитием появятся сквер и многоуровневый гараж. Построят доходный дом из кирпича.

На первом этаже здания авторы-архитекторы разместили тамбур, холл, место для дежурного, санузел и административные помещения, а также комнаты для хранения колясок, велосипедов. В здании запроектировали 35 жилых ячеек. Площадь помещений — от 11 до 30 квадратных метров.

Комнаты по плану должны оборудовать «под ключ»: с мебелью, сантехникой, предметами интерьера. Общежитие было рассчитано в основном для проживания студентов.

Интересно, что осенью 2022 года участок на ул. Анатолия, 33, выставляли на продажу за 7 млн рублей. Сейчас объявление снято с публикации. Полученное разрешение на строительство общежития действует до августа 2024 года.

Уровень 2019 года

В декабре 2022 года комитет по строительству выдал девять разрешений на строительство зданий. Среди них — несколько магазинов, склад, средняя школа в квартале 2011 и другие объекты. Всего же за год в Барнауле выдано 142 разрешения на строительство, из которых 25 — на многоквартирные дома. Это больше, чем в прошлом году.

Так, в 2014-м застройщики получили 67 разрешений на строительство, в 2015 — 44, в 2016-м — 30, в 2017 году выдала 27 документов, в 2018 — 61, 2019-м — 25, в 2020 — 37, в 2021 году — 18.