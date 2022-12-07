Огромный участок в пригороде Барнаула продают на торгах под строительство многоэтажек или ТЦ

Участок площадью 34 га выставили на торги недалеко от села Санниково Первомайского района. Сейчас территория предназначена для сельскохозяйственного использования, однако покупатель может сменить назначение земли и возводить на ней жильё или коммерческие объекты. Именно поэтому стоимость участка — 150 млн рублей.

Сменить назначение

Площадка расположена в 1,2 км от села Санниково, в 5 км от центра Новоалтайска и в 14 км от центра Барнаула (по Новосибирскому тракту). Рядом находится дорожная развязка на Старый мост и Правобережный тракт.

Земельный участок / Фото: «Российский аукционный дом»

Участок свободен от застройки, ровный, прямоугольной формы. По документам территория предназначена для сельскохозяйственного производства, но продавец («Российский аукционный дом») указывает, что наилучшие варианты использования земли — строительство торгового центра или жилого квартала переменной этажности. Правда, перед возведением этих объектов инвестор должен изменить вид разрешённого использования земли.

Собственником территории указано ООО «Радуга Агро». Копания зарегистрирована в Барнауле, специализируется на операциях с недвижимостью, выращивании зерновых, зернобобовых культур, ведении сельского хозяйства. Фирма действующая, процедуру банкротства не проходит. О причинах продажи участка ничего не известно. Аукцион состоится 9 декабря.

Коттеджный ажиотаж

Сейчас в Первомайском районе — бум жилищного строительства. Ранее amic.ru сообщал, что в Первомайском районе, недалеко от микрорайона Лосихин остров, планируется развитие нового посёлка Старая речка. Также уже ведётся развитие посёлка Ясная Поляна.

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Недвижимость Коттеджный поселок с тремя аллеями, бассейном и теннисным клубом спроектировали в пригороде Барнаула

Кроме того, на 2023 год запланировано строительство коттеджного посёлка с тремя аллеями, бассейном и теннисным клубом. Он появится чуть дальше микрорайона «Палитра». О своих планах на строительство жилья недалеко от села Санниково заявила и компания «Союз». Она намерена возвести микрорайон из 29 домов.