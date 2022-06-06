Опять подорожание? К чему приведет рост нормативной стоимости жилья в Алтайском крае

В Алтайском крае могут резко увеличить нормативную стоимость жилья. Этот показатель необходим для расчётов размеров социальных выплат на приобретение или строительство жилья. Эксперты объясняют: официальные цены решено поднять, чтобы приблизить их к рыночным показателям, которые резко выросли за последние два года. Amic.ru выяснил, грозит ли это очередным удорожанием квартир в Барнауле.

На сколько вырастет цена?

Увеличить нормативную стоимость жилья Минстрой России планирует для большинства регионов страны. Для Алтайского края на второе полугодие 2022 года запланирован показатель почти в 75,8 тысячи рублей за квадратный метр. Это на 13 тыс. рублей больше, чем было определено на январь-июнь: тогда для расчётов использовался показатель 62,8 тыс. рублей за квадратный метр.

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Самую высокую планку Минстрой предлагает установить для Санкт-Петербурга — около 163 тысяч рублей. Наименьшее значение ведомство предусмотрело для Ингушетии — чуть более 46 тысяч рублей за «квадрат».

Справка

Нормативы стоимости квадратного метра, определяемые Минстроем, используются при расчёте различных социальных выплат по государственным программам (жилищные сертификаты, субсидии) либо при закупках жилья для переселения из ветхого и аварийного фонда.

Федеральные эксперты отмечают, что резкий рост цен нормативной стоимости произошёл из-за того, что Минстрой изменил систему расчётов.

Раньше цену квадратного метра жилой недвижимости определяли с учётом данных Росстата о стоимости жилья на первичном и вторичном рынках, стоимости строительства, мониторинга рыночной стоимости, а также с учётом индексов-дефляторов, которые устанавливает Минэкономразвития. Теперь же официальная стоимость метра соответствует рыночной.

Чего ждать?

Рост нормативной стоимости жилья вряд ли спровоцирует увеличение цены на недвижимость в Алтайском крае и Барнауле, уверены риелторы. Дело в том, что суммы в сертификатах, которые получают участники программ, ограничены. Чаще всего в расчёт берут 35 квадратных метров. То есть сумма в сертификате составит чуть более 2,6 млн рублей.

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Рассчитывать на покупку квартир в новостройках без дополнительных вложений семьи точно не смогут: сейчас цена на долёвки уже перевалила за 100 тыс. рублей за квадратный метр. Стоимость вторичных квартир ниже и за последние несколько месяцев они немного подешевели.

Как отмечает руководитель агентства недвижимости «Ключ Риелт» Константин Никитеев, держатели сертификатов смогут приобрети квартиры у низа рынка — объекты среднего состояния в «хрущёвках» и «панельках» старых серий.

«На среднюю стоимость жилья рост норматива цены никак не повлияет. Однако этих сумм вряд ли будет достаточно для приобретения первичного жилья: там стоимость перевалила за 100 тыс. за „квадрат“. Поэтому люди будут обращаться ко вторичному, где средняя цена — около 80 тыс. рублей. За последние месяцы она снизилась на 10%», — отмечает риелтор.

Однако, по оценкам эксперта, ситуация может измениться: пока неясно, что будет с рынком в ближайшие месяцы. Если произойдёт рост цен, связанный, например, с резким снижением ставок по ипотеке, то сумм в сертификатах вновь будет недостаточно для покупки.

«Увеличение цены квадратного метра лишь планируется. Неизвестно, что будет на рынке, когда сертификаты с новыми суммами будут доведены до получателей. Вдруг этого опять будет недостаточно для рынка. Это постоянно качели: цены могут пойти как вверх, так и вниз. Когда придут деньги, тогда и будем смотреть, как они повлияют на рынок», — резюмирует Константин Никитеев.