По птичьему веленью. Снос речного вокзала в Барнауле отложили, чтобы спасти популяцию ласточек

Гнёзда ласточек на здании речного вокзала / Фото: amic.ru

Запланированный на 30 мая снос здания речного вокзала так и не начался: компания-застройщик решила отложить работы, чтобы спасти популяцию ласточек. Эти птицы много лет вили гнёзда под крышей речпорта, а сейчас готовят своих птенцов к первым полётам. По словам строителей, за ласточками будут следить специалисты-орнитологи, и как только птицы покинут гнёзда, работы по демонтажу продолжат.

Спасти, нельзя снести

30 мая в Барнауле должны были сносить здание речного вокзала: застройщик уже готов был пустить на объект тяжёлую технику, однако работы неожиданно поставили на паузу. Несколько дней назад в социальных сетях появилась информация, что при сносе объекта пострадают ласточки, гнёзда которых расположены на карнизах речпорта.

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Общественники и орнитологи практически одновременно обратились к застройщику с просьбой отложить демонтаж. И компания «ВиСКью» пошла навстречу.

«От жителей Барнаула, моих знакомых, поступила информация, что на 30 мая назначен снос здания, и это может угрожать жизни ласточек. Я эту информацию передала Ольге Хопковой (зоозащитник, член организации по защите диких животных „Ноев Ковчег“, — прим. ред.) и мы начали искать пути решения. Тогда мы обратились к жителям, которые подхватили эту тему, и информация разлетелась. Затем мы напрямую вышли к застройщику. Надо сказать, что он оперативно откликнулся и сразу пошёл на контакт. Мы такого не ожидали. Они пообещали поработать над этой ситуацией и скорректировать сроки демонтажа здания», — рассказала журналистам декан факультета дополнительного профессионального образования Алтайского института культуры Тамара Иордан.

Проблема в том, что перенести в безопасные места гнёзда, свитые птицами, невозможно: они уже никогда не вернутся к ним, объяснила Ольга Хопкова. По её словам, сложность ещё и в том, что в благоприятный год ласточки могут вывести птенцов два раза, но после демонтажа здания они вряд ли это сделают. И будут искать новые места для обитания. Возможно, уже не в Барнауле.

«Перенести гнёзда невозможно, такого способа нет. Даже курица, если её потревожить, может не вернуться в насиженное место. Если птицы не смогут вывести птенцов второй раз, то мы потеряем огромную популяцию и не факт, что они вернутся сюда, они будут искать новое место», — отметила она.

«Это важно и символично»

Сейчас для орнитологов, общественников и застройщика главное — спасти от гибели птиц, которые уже готовятся к первому вылету. Это может занять до двух недель. На объекте будут находиться специалисты, включая орнитологов. Они и проконтролируют, что все птенцы встали на крыло.

«Председатель Алтайского отделения Союза охраны птиц России Алексей Эбель подготовил письмо в строительную организацию (письмо подготовлено совместно с членом Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры Алтайского края Михаилом Масловым. Документ есть в распоряжении редакции amic.ru, — прим. ред.), чтобы они задержали работы. Мы обсудили, что в течение недели-двух будет вестись мониторинг вылета птенцов. Как только они вылетят, тогда будет достигнуто соглашение о продолжении работ. Срок — примерно две недели. Некоторые птенцы уже показывают головки из гнёзд, значит, они вылетят примерно через 5-7 дней», — сообщил заведующий лабораторией «Музей природы» Института биологии и биотехнологии АлтГУ Виктор Петров.

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Несмотря на то, что каждый день простоя — это определённые сложности для застройщика, компания готова подождать, сообщил главный инженер технического заказчика ООО «Селф» Александр Жокин.

«Было обращение в виде письма в наш адрес, рассмотрев которое компания приняла решение однозначно идти навстречу общественности, сохранить популяцию. Это важно и символично для города. Сейчас это эпичный момент, который позволит нам с гордостью говорить, что мы сделали всё от нас зависящее, чтобы популяция была сохранена. Пообщавшись со специалистами, мы предполагаем, что это займёт около недели-двух. В процессе этого времени орнитологи будут внимательно следить за вылетом ласточек и как только это произойдёт, мы продолжим работы», — пояснил он.

Разбор здания речного вокзала / Фото: amic.ru

Впрочем, строители с объекта никуда не уйдут: они будут разбирать его без тяжёлой техники в той части здания, где нет гнёзд.

«Сейчас работы ведутся максимально в щадящем режиме, вне зоны гнездования, чтобы не беспокоить птиц и не стоять. Мы оперативно, так как ситуация разворачивалась быстро, разработали план мероприятий, которые позволят частично продолжить разбор данного здания», — сообщил Александр Жокин.

Что построят на месте речпорта?

Речной вокзал построили в 1985 году, объект выполнен в стиле советского модернизма. В последнее советское десятилетие Барнаульский речной порт ежегодно обслуживал до 1,5 млн пассажиров, и необходимость в современном и просторном здании вокзала была ещё очевидной.

Внутри речпорта работали билетные кассы, был зал ожидания, администрация, а также смотровая площадка. Один из залов украшала авторская мозаика «Труд и природа Алтая». Она считалась самой большой по размерам флорентийской мозаикой в СССР.

До 2013 года речной вокзал и участок принадлежал Западно-Сибирскому речному пароходству. Затем имущество было продано ООО «ПрогрессН», которое косвенно связано со строительной компанией «Сибирия». Сумма сделки составила более 170 млн рублей. В 2018 году порт вновь сменил собственника: комплекс купила ГК «Талтэк» из Кузбасса, а в конце 2020 года новым владельцем участка и здания стала компания «ВиСКью».

В конце 2021 года инвестор представил проект ЖК, состоящий из жилых башен высотой 43 этажа и общественно-деловых помещений. Проект предусматривает обустройство прогулочной зоны возле жилого комплекса, доступ к ней будет свободный.