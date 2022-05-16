Почему в Барнауле сносят киоски на остановке «Цветочная»
В минувшее воскресенье, 15 мая, в Индустриальном районе Барнаула начали сносить многочисленные киоски на остановке «Цветочная» на улице Попова
16 мая 2022, 11:14, Екатерина Смолихина
Киоски появились в этом районе в начале 2000-х годов и были востребованы у местных жителей. Как пишут в социальных сетях, «уходит эпоха».
Сейчас все киоски закрыты, рабочие демонтируют конструкции.
Под торговыми павильонами проходят подземные коммуникации, которые пришло время менять, это amic.ru подтвердили в СГК. На улице Попова должны будут заменить коммуникации от дома № 184 до перекрёстка с улицей Взлётной. После ремонта территория будет благоустроена, возможно, на остановке появятся новые павильоны.
Комментарии
Новости партнеров