Почему в Барнауле сносят киоски на остановке «Цветочная»

Киоски появились в этом районе в начале 2000-х годов и были востребованы у местных жителей. Как пишут в социальных сетях, «уходит эпоха».

Сейчас все киоски закрыты, рабочие демонтируют конструкции.

Под торговыми павильонами проходят подземные коммуникации, которые пришло время менять, это amic.ru подтвердили в СГК. На улице Попова должны будут заменить коммуникации от дома № 184 до перекрёстка с улицей Взлётной. После ремонта территория будет благоустроена, возможно, на остановке появятся новые павильоны.