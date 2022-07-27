Предградсовет для архитектурных проектов предложили проводить в Барнауле. Что это и зачем нужно?

В Барнауле предложили ввести предварительный градостроительный совет. С такой инициативой выступил вице-мэр Барнаула Андрей Фёдоров на заседании градсовета 21 июля. По задумке Фёдорова, комиссия должна будет обсуждать планы и чертежи по объекту, а затем принимать решение о допуске проекта на градостроительный совет. Почему экспертам по строительству не хватает обычного градсовета и чем им поможет предварительная комиссия, разбирался amic.ru.

Почему решили ввести предградсовет?

Андрей Фёдоров и его коллеги были возмущены заседанием последнего градсовета. На нём застройщик представил проект жилого комплекса без технической документации. В презентации отсутствовали планы участка, чертежи домов и развёртки улиц. В итоге проект снова отправили на доработку, теперь комиссии придётся рассматривать его в третий раз.

СПРАВКА: 21 июля архитектурное бюро DROM в очередной раз представило проект жилого комплекса по адресу Христенко, 2 (квартал 2036). Заказчик — компания ООО СЗ «Адалин на Семёнова». Проект ЖК состоит из двух кварталов — А и Б, которые включают семь домов — две многоэтажки и пять среднеэтажных урбан-вилл. План комплекса презентовал архитектор Тимур Каримуллин. Впервые проект рассматривали 9 декабря 2021 года. Его отправили на доработку по тем же причинам, что и сейчас, — из-за отсутствия технической документации.

Фото: amic.ru

Эксперты были недовольны тем, что на градсовете архитектурное бюро вновь представило недоработанный проект, в котором отсутствовала часть важной документации. В результате в ходе презентации докладчик не смог ответить на вопросы о конкретном объекте, который был вынесен на повестку дня.

«С кварталом 2036 всё понятно, всё в целом хорошо и нравится. Теперь хотелось бы посмотреть информацию по конкретному объекту, — обратилась к разработчику директор ООО «Творческая мастерская «Призма» Наталья Кан. — На градостроительный совет мы рекомендуем предоставлять генеральный и ситуационный планы, планы этажей, разрезы. Эти документы нужны, чтобы иметь представление об объекте. То есть общее представление о квартале понятно, всё здорово и хорошо. Но сегодня мы обсуждаем не квартал, а конкретный объект. По нему нужна информация».

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На вопрос, а будут ли всё-таки чертежи, эксперты получили отрицательный ответ. После длительной дискуссии по этим вопросам Фёдоров высказал предложение ввести предварительный градостроительный совет.

«Я выйду к главе с предложением проводить по опыту других городов предградсоветы, — заявил Андрей Фёдоров. — Он нужен для того, чтобы текущие технические вопросы, которые возникают по документации, снимались в рабочей обстановке. А здесь мы будем обсуждать концепцию развития микрорайона или территории конкретного дома».

Зачем нужен предградсовет?

Как показал последний градсовет, подчёркивают эксперты, порой на защиту предоставляются не все необходимые материалы и чертежи. Так, авторы могут не включить в презентацию генеральный и ситуационный планы участка, чертежи зданий и разрезы. Забывают и о развёртке улиц, на которой видно, как здание разместится в этой части города. Зачастую отсутствуют и планы относительно озеленения прилегающей территории.

Комиссия, которую предлагают создать чиновники, будет анализировать материалы и решать, допускать проект до градсовета или нет. Так строительные эксперты собираются повысить качество представляемых к обсуждению проектов. По задумке в комиссию должны войти действующие члены градостроительного совета.

Фото: amic.ru

Некоторые сложные вопросы действительно нужно обсуждать заранее, на предградсовете, считает гендиректор ЗАО «Творческая мастерская архитектора Анисифорова» Пётр Анисифиров.

«Это касается зданий, которые являются проблемными с архитектурной и градостроительной точек зрения. Например, тех, которые нужно грамотно вписать в существующую застройку. На предградсовете также можно будет отсеивать простые проекты, в которых всё понятно. Их можно будет сразу одобрить и на градсовете не обсуждать», — отметил эксперт.

По мнению архитекторов, для застройщиков предградсовет станет дополнительным барьером при реализации проектов. Сейчас авторы проектов, которые не одобрил градсовет, могут принять заключение комиссии к сведению и идти дальше за разрешением на строительство. Но если в мэрии решат ввести предварительную комиссию, застройщики не смогут добраться до градсовета и получить рекомендации. Без них строительство объектов будет весьма проблематичным, полагают эксперты.

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А градсовет зачем?

Градостроительный совет — это общественный орган, который обсуждает наиболее значимые и сложные для города объекты. Он необходим для того, чтобы оценить предлагаемые архитектурные проекты с разных сторон.

Градсовет рассматривает и вносит предложения по территориальному планированию и градостроительному зонированию города. По сути, рекомендует, где лучше разместить объект, чтобы он гармонично вписывался в окружающий ландшафт. Экспертная комиссия также выдаёт рекомендации по планировке территории, исходя из месторасположения объекта, особенностей рельефа участка, окружающей застройки.

Кроме того, орган вносит предложения по разработке и внедрению прогрессивных решений в архитектурно-строительном проектировании. Даёт советы по планировке объектов и прилегающей территории, по внешнему оформлению зданий. На заседаниях обсуждают вопросы реконструкции зданий, благоустройства территорий, создания объектов художественного оформления города.

Фото: amic.ru

Решения градсовета что-то значат?

Градсовет имеет право только рекомендовать и выносить свои заключения по проектам. А вот права запрещать у него всё-таки нет. Тем не менее застройщики прислушиваются к мнению комиссии: дорабатывают проекты и представляют их на повторном заседании. В состав градсовета входят авторитетные эксперты в градостроительной отрасли.

Заседания градсовета проходят при администрации города раз в неделю. Но в целом проводить их можно по необходимости, но не реже чем раз в квартал. Подробнее о том, кто входит в градостроительный совет и что он решает, читайте в материале amic.ru.