«Преемственность архитектуры». За что хвалили и критиковали проект 15-этажного ЖК на площади Сахарова

ЖК на пл. Сахарова / Фото: Сергей Чобан

Жилой комплекс на площади Сахарова может стать главным акцентом квартала и новым символом Барнаула, поэтому должен быть идеальным. Об этом говорили на градостроительном совете, который прошёл в администрации города 17 февраля. Эксперты отметили, что архитектура представленного ЖК выполнена качественно, но всё же не учитывает перспективную застройку площади Сахарова. Поэтому проект решено отправить на доработку.

Пентхаусы, бассейн и эксплуатируемая кровля

Жилой комплекс на площади Сахарова (на месте баков и холмов) будет разноэтажным: три жилые 15-этажки планируют объединить трёхэтажными коммерческими помещениями. Разрабатывали проект архитектурная мастерская «Спич» (г. Санкт-Петербург) и известный российский архитектор Сергей Чобан. По словам авторов, при разработке ЖК они опирались на архитектуру, которая окружает площадь Сахарова.

«Полуквартал со стороны уличных и парковых пространств закрепляется высотными углами. Основная структура зданий вокруг — Центробанка, дома правительства, учебных корпусов — объёмы с вертикальными пилястрами, пилонами. Это строгость, вертикальность. Нам хотелось их поддержать, подчеркнуть спокойной вертикальностью членений новых объёмов», — отметил Чобан.

В ЖК запроектирован подземный этаж, который займут техпомещения и парковка на 256 машино-мест. Въезд предусмотрен со стороны ул. Мерзликина. Дополнительно на участке разместят 51 парковочное место. В домах запланировано 212 квартир: 39 однокомнатных (площадью 47-63 квадратных метра), 90 — двухкомнатных (70-110 «квадратов»), 77 трёхкомнатных (108-166 «квадратов») и шесть пентхаусов площадью 220-370 квадратных метров.

Главной особенностью ЖК служат коммерческие блоки: общественные помещения, расположенные как с проспекта Социалистического, так и улицы Мерзликина. Они будут рассчитаны не только на жильцов комплекса, но и на горожан. Так, здесь появятся торговые объекты и фитнес-центр (площадью почти 3 тыс. квадратных метров) с бассейном.

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Фасады домов планируют отделать кирпичом разных оттенков. Авторы отмечают, что издалека будет казаться, что здания отличаются только цветом, однако на самом деле у каждого корпуса появится свой «почерк» в виде детально проработанных фасадов.

«Ритм в архитектуре очень важен, его мы стараемся продолжить в структуре домов, не делая фасады ни „рваными“, ни с бегающими окнами, ни со сложными структурами. Спокойная ритмизированная архитектура Барнаула — та память места, которой нужно соответствовать, делая что-то новое», — объяснил Чобан.

Архитектурная доминанта

Авторы грамотно объяснили и аргументировали все выбранные решения, но не предусмотрели развитие города, заметили члены градсовета. Депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко уверен: проект нужно корректировать с учётом новых объектов, которые скоро появятся в центре Барнаула.

«Ситуация у нас следующая: ваше здание станет последним крупным объектом, которое будет менять восприятие двух площадей — Сахарова и Советов. В ближайшее время пространство этих территорий изменится, появятся высотные акценты, которые вы в презентациях не отразили: будет меняться, модернизироваться бассейн „Обь“, скоро будут строить корпус АлтГУ. Это будет доминанта выше вашего здания. Новый ЦУМ — 18-этажный, 70-метровый. Поэтому ваш проект будет завершением двух площадей. Я бы предложил вашими зданиями, акцентами и знаниями исправить ситуацию: пересмотреть проект», — отметил Носенко.

Возникновение новых высотных доминант (например, ЦУМа) не изменит восприятие площади, уверен Сергей Чобан, ведь жители города не смотрят на него сверху вниз. Самое главное, по его мнению, — создать архитектуру, которая будет приятна и полезна барнаульцам.

«Мне казалось, что исправление ситуации основано не на наращивании или излишней оценке высотных акцентов, а самое главное для человека — нахождение на уровне пешехода и то, что он идёт вдоль „живых“ фасадов с социальной функцией. Для меня важнее всего было создать масштаб застройки вдоль улиц и зафиксировать углы этой застройки, чтобы она встала в окружении разных и частично случайно возникших градостроительных пространств, что для города естественно. Сам по себе квартал является доминантой, и он исправит ситуацию: людям будет приятно идти вдоль домов. Мы же воспринимаем город не с птичьего полёта», — сказал архитектор.

Нормы, которые надо исполнять

Соответствие проекта градостроительным нормативам — ещё один вопрос, на котором заострили внимание члены градсовета. По мнению главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова, авторы неверно рассчитали обеспеченность ЖК зелёными зонами. Так, в расчёт были взяты сквер, расположенный вдоль улицы Молодёжной, и даже территория у корпуса АГАУ.

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Архитектор также обратил внимание, что в ЖК, возможно, предусмотрено недостаточное количество машино-мест.

«Для жилья комфорт-класса обеспеченность парковками составляет до 100%. Есть проблемы с обеспеченностью машино-местами для жилой части», — отметил Виктор Четошников.

«Вы считаете, что 256 машино-мест на 212 квартир и стрит-ретейла — это недостаточно?» — спросил Чобан.

«Есть нормы, можно их обсуждать, критиковать, но их надо исполнять», — отрезал Четошников.

Обеспеченность ЖК детскими и спортивными площадками также вызвала вопросы у градсовета. Эксперты заметили, что их нет во дворе комплекса. Сергей Чобан пояснил, что все зоны для отдыха и спорта расположены на эксплуатируемых кровлях коммерческих блоков.

Этажность... увеличить?

В результате обсуждения проект решено отправить на доработку: авторам придётся уточнить все градостроительные нормативы, в соблюдении которых усомнились члены градсовета.

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Кроме того, авторам ЖК рекомендовано всё-таки предложить иные варианты архитектуры зданий, которая будет учитывать и историческую, и планируемую застройку центра города. Архитектор Сергей Боженко также предложил увеличить высоту одного из домов: так у ЖК и площади Сахарова появится высотный акцент.

«Мы понимаем, что преемственность в градостроительстве — основа успеха в формировании архитектурной выразительности города. Но мы должны это помнить. Центральная часть Барнаула формировалась на основе площади Советов и Обского бульвара. Этот проект жив, он не умирает. Территория, на которой размещается новый ЖК, является продолжением, это то место, где можно акцентировать планировочную ось Обского бульвара. Авторы представленного комплекса отчасти ответили на эту задачу, разместив три высотных блока. Акцентирование углов — правильное, верное решение. Но мне кажется, что корпус рядом с „Титов-Ареной“ можно было бы увеличить. Это позволило бы усилить выразительность ансамбля площади Советов и Обского бульвара», — отметил архитектор.

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Поэтому на следующее заседание градсовета комиссия ожидает более тщательно проработанного проекта с учётом всех замечаний комиссии, заявил Виктор Четошников.

«Город вправе ожидать от проектировщиков если не нового символа, то более оригинального решения», — резюмировал Виктор Четошников.

В целом же члены градсовета были едины во мнении: это была лучшая защита проекта за много лет, а сам ЖК — один из наиболее качественных, детально проработанных и продуманных проектов в краевой столице.

«В Барнауле сейчас нет концепции по расстановке акцентов в городе. Надеюсь, что генплан исправит это отсутствие. Импонирует, что в ЖК использованы разные материалы, это абсолютно правильно. Я увидел здесь тонкий момент: красный кирпич представлен в городе в разных местах. Это и по проспекту Социалистическому, и на площади Советов. Эта визуально-пространственная связь улавливается», — сказал архитектор и руководитель мастерской «Классика» Александр Деринг.

«Сергей Энверович (Чобан, — прим. ред.), очень хорошо, что проект разрабатывал архитектор с мировым уровнем и именем, структурное и логическое изложение материала — одно из лучших, что я слышал за время, что нахожусь в составе градсовета», — подытожил Евгений Носенко.