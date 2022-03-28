Путин поручил скорректировать условия льготной ипотеки на новостройки, повысив ставку до 12%

Владимир Путин поручил с 1 апреля скорректировать условия льготной ипотеки на новостройки, повысив ставку до 12% и увеличив предельный размер кредита. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставляемым гражданам Российской Федерации на покупку жилья на первичном рынке, должна составлять не более 12% годовых на весь срок кредита», — говорится в сообщении.

В Кремле также отметили, что максимальный размер кредита не должен превышать 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей — для остальных регионов.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.