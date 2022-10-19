Сбежать к морю. Барнаульцы активнее других сибиряков скупают жильё в Сочи

Жители регионов Сибири стали реже покупать квартиры в Сочи. Об этом сообщает портал «Кубанские Новости» со ссылкой на данные агентства «Городской риелторский центр».

В целом по Сибири интерес к жилью в Сочи снизился на 16,06%, но при этом жители Барнаула стали интересоваться квартирами на юге активнее. Спрос на жильё от барнаульцев вырос на 25,87%.

«Также в сентябре 2022 года спрос на недвижимость в Сочи со стороны жителей Сибири снизился на 12,75% относительно сентября 2021 года. При этом количество обращений со стороны клиентов из Кемерова, Барнаула и Новокузнецка выросло на 22,59%, 7,65% и 1,79% соответственно», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что за девять месяцев 2022 года жители Сибири стали меньше интересоваться жильём в Сочи на 37,52%.