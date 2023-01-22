Школу на 550 учащихся начали строить на пустыре на окраине Барнаула

Образовательное учреждение возведут в квартале 2011, недалеко от ТЦ Metro

22 января 2023, 09:05, ИА Амител

Школа на ул. Взлётной, 56 / Фото: "Алтайгражданпроект"

На ул. Взлётной, 56, приступили к строительству школу на 550 мест со стадионом. В конце ноября состоялся тендер по писку подрядчика на объект, а на днях компания начала огораживать площадку забором. Стоимость возведения здания составляет почти 700 млн рублей, а сдать объект должны до декабря 2024 года.

Площадь участка, где построят образовательное учреждение, составляет 2,6 га. Авторы проекта школы – институт "Алтайгражданпроект". Архитекторы не стали разрабатывать новое решение, а взяли за основу эскизы открытой в начале 2019 года школы на ул. Сиреневой, 16.

Начало строительства школы на ул. Взлётной, 56 / Фото: интернет-сообщество "Барнаул22" / vk.com/barneos22

Во входной зоне здания появятся пост охраны, гардеробы, инвентарная, вестибюль. В учебном блоке запроектированы классы для разных предметов, лаборантские, кабинеты психолога, логопеда, врача, а также процедурный и прививочный. На каждом этаже – санузлы. В физкультурную зону входят два спортзала с раздевалками и душевыми.

Перед центральным входом в здание предусмотрена площадь для проведения общешкольных мероприятий. На земельном участке выделены четыре зоны: спортивная, учебно-опытная, хозяйственная и зона отдыха.

Спортивная включает поле для футбола, беговые дорожки, полосы и ямы с песком для прыжков в длину, площадку для баскетбола, волейбола, бадминтона, а также другие зоны. В учебно-опытной зоне предусмотрены отделы коллекции растений, плодового сада и питомника, полевых и овощных культур, а также метео- и географическая площадка. Кроме того, есть место для отдыха, подвижных игр учеников, хозяйственные зоны.

Возводить школу будет барнаульская компания ООО "Век-Строй". Ею руководит Сергей Зябкин. Фирма в конце ноябре выиграла тендер на строительство здания, став единственным участником торгов. Согласно графику работ, уже к середине мая 2023 года подрядчик должен выполнить общестроительные работы и все конструктивные решения до уровня земли.