Склад в старом центре Барнаула планируют перестроить в многоквартирный дом

Проект ЖК на ул. Пушкина, 23 / Фото: ООО «Мастерская Золотова»

В Барнауле на ул. Пушкина планируют построить десятиэтажный многоквартирный дом. Его разместят в административном квартале, рядом с нежилыми зданиями и бизнес-центрами. Особенность ЖК в том, что он спроектирован вплотную к складу, который решено не сносить, а перестроить под парковку. Однако градсовет, где и был представлен проект здания, это необычное решение не оценил.

ЖК с детсадом

Десятиэтажный дом планируют построить на ул. Пушкина, 23. Вокруг площадки расположены бизнес-центры, административные здания, гаражи и склады. При этом участок не попадает в зону исторической застройки.

«Территория застроена в разное историческое время, чтобы создать комплексную инфраструктуру, архитекторы вынуждены заниматься точечной застройкой, уплотняя и улучшая структуру города. Есть несколько предложений по точечной застройке, например, на соседнем участке», — отметил автор проекта, архитектор Владимир Золотов.

Проект ЖК на ул. Пушкина, 23 / Фото: ООО «Мастерская Золотова»

В доме предполагается 60 квартир площадью 45, 56 и 78 квадратных метров. Под двором предусматривается подземная парковка на 16 машино-мест, для строительства которой архитекторы предлагают задействовать часть склада, расположенного на соседнем участке. Интересно, что дом возведут вплотную к зданию склада.

В ЖК, помимо квартир, спроектирован детский сад на пять мест. Для него на территории проектировщики даже выделили отдельную игровую площадку.

Проблемный гараж-склад

Одно из упущений в проекте — отсутствие на территории ЖК площадки для выгула домашних животных, отметили члены градсовета. Владимир Золотов согласился с этим и добавил, что её можно сделать на крыше склада-гаража.

«Мы проработаем этот вопрос», — пообещал архитектор.

Сам склад несколько лет назад состоял из трёх блоков. Два из них снесли, а на их месте спроектировали дом и благоустройство. Ещё один блок оставили и, согласно проекту, именно к нему будет пристроен дом. Проблема в том, что дом и склад расположены на разных земельных участках, поэтому снести административное здание нельзя, объяснил Владимир Золотов. Однако архитекторы всё равно настаивали на демонтаже склада.

«Нужно забыть про ГПЗУ, объединять участки, выстраивать линию застройки. Гараж с двускатной кровлей вообще там не нужен. Высотность ущербная, всё, что вокруг, — пять-шесть этажей, вы строите в два раза выше. Решение неправильное», — отметил депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко.

Новости

Недвижимость «Горячий источник проблем». Градсовет запретил строить 16-этажку в частном секторе Барнаула

«Принципиально я не против этого дома, но жить там я бы не хотел: вокруг бизнес-центры, администрация и двор маленький. Гараж там тоже не нужен», — добавил исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин.

В результате проект отправили на доработку.