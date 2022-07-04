Собственники в Барнауле начали продавать жилье за доллары

В Барнауле стали продавать элитные коттеджи стоимостью 30-50 млн рублей за иностранную валюту, несмотря на то, что это запрещено законодательно. Пока что в городе таких предложений не больше пяти. Помимо долларов и евро, собственники также не против обменяться на недвижимость за рубежом или любые ликвидные заграничные товары. Аналогичная тенденция в последние месяцы наблюдается и в других регионах России, сообщает «Толк».

Горожане рассказали изданию, что продают особняки в связи с планами переехать за границу.

При этом барнаульцы охотнее готовы продать недвижимость за доллары, так как эта валюта везде востребована. А вот владельцы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге чаще запрашивают евро.

Кроме того, собственники больше заинтересованы в получении бумажных банкнот. Безналичный расчёт рассматривают реже из-за трудностей с покупкой и снятием валюты в барнаульских банках, а также больших комиссий и риска того, что сумма может быть конвертирована в рубли.

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По данным издания, за основу при продаже барнаульской недвижимости берётся сегодняшний курс валюты с надбавкой 7-8 рублей, чтобы обмен был взаимовыгодным.

При этом владельцы объектов рассказали, что схемы продажи могут быть не совсем прозрачными. Вероятно, в договоре может быть прописана сумма в рублях, но на деле оплата пройдёт в иностранной валюте. Однако конкретный механизм расчётов риелторы и собственники пока не раскрывают.

Отметим, что продавать жильё за доллары и евро законодательно запрещено. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» позволяет осуществлять сделки с валютой только в некоторых случаях — покупка жилья россиянами у российских компаний и физлиц в число разрешённых не входит.