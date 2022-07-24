Строительный магазин построят на территории бывшего комбината

Магазин строительных материалов построят в Октябрьском районе на территории бывшего Меланжевого комбината. Экспертам осталось непонятно, как будут организован подъезд транспорта и где пешеходный проход к магазину. Члены градсовета утвердили проект, хотя у комиссии было немало сомнений. О том, каким будет новый магазин стройматериалов, читайте на amic.ru.

Каким будет строймаркет

Здание, в котором разместится магазин строительных материалов «Сатурн», построят по адресу ул. Калинина, 24б/2. Проект презентовал представитель ООО «Вектор-И» Алексей Кудрявцев.

Магазин включает в себя торговую зону и административно-бытовую часть. Торговая зона представляет собой сам магазин с двумя торговыми залами и офисным помещением. В административно-бытовой части разместятся сотрудники. На территории разместится парковка на 51 машинное место.

Здание построят из металлокаркаса, в отделке используют сендвич панели и витражи на главном фасаде. Цветовая гамма фасадов выполнена в фирменных цветах: красном, сером белом. Данный проект повторного применения, поэтому в дизайне использованы привычные для «Сатурна» архитектурные решения.

Почему градсовет засомневался

Члены комиссии были недовольны тем, что докладчик не предоставил профиль улицы, который позволяет понять, как расположен участок, организована зона общего пользования между улицей и участком, где необходимо организовать въезды для легкового и грузового транспорта. Еще одним важным чертежом является схема организации транспортных потоков и пешеходных связей. Его Кудрявцев также не предоставил.

Эксперты отметили, что расстояние от первого ряда парковочных мест до окон здания не соответствует норме. Отсутствуют пешеходные пути вокруг здания и обмостки, по которым машины будут разворачиваться. По данным чертежам комиссия не имеет возможности определить расположение соседних зданий и обозначить линию застройки.

В ходе обсуждения мнение комиссии разделилось. Часть градсовета выступила за то, чтобы отправить проект на доработку. Но большинство проголосовало «за» и проект утвердили.