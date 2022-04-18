Строительство многострадального ЖК «Парковый» в Барнауле может затянуться

Строительство ЖК «Парковый» в Барнауле идёт по графику, однако в складывающихся экономических условиях нельзя исключить возможность задержки поставок и замены стройматериалов. Об этом сообщил гендиректор застройщика «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов на заседании в мэрии.

Тем не менее, по его словам, предприятие к этим трудностям готово.

Замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров, в свою очередь, призвал прилагать все усилия, чтобы сдать объект в запланированный срок — к 1 сентября 2022 года.

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ЖК «Парковый» по ул. Парковой, 71, состоит из пяти блок-секций: фактически это два восьмиэтажных дома по два подъезда и один восьмиэтажный — с одним подъездом. Общее количество квартир в комплексе — 232. Здания расположены буквой «П» и образуют закрытый двор. В комплексе есть свой подземный и гостевой паркинги.

Работы на объекте останавливались из-за финансовых проблем «Барнаулкапстроя», который оказался на грани банкротства. Дольщики жилого комплекса обращались к Виктору Томенко с просьбой спасти застройщика. После этого власти взяли ситуацию на контроль. Сейчас ЖК возводит «Барнаулкапстрой», который в итоге не был признан банкротом. Достройку ЖК финансирует Сбербанк.