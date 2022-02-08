Суд рассмотрит дело алтайского чиновника, который не расселил аварийное жильё

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления по ЖКХ Бийского района. Он обвиняется в халатности, из-за которой жильцы аварийного дома в посёлке Боровом не были расселены.

Напомним, в марте 2018 года дом по адресу 40 лет Победы, 4, в посёлке Боровом признали аварийным. Проживающие там 22 семьи полагалось расселить, поскольку здание в любой момент могло обрушиться из-за износа конструкций и инженерных сетей. Это следовало сделать до 30 марта 2021 года, но жильцы так и остались аварийном доме.

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Следствие пришло к выводу, что начальник управления по ЖКХ ничего не сделал для расселения семей и не приступил к процедурам по изъятию жилых помещений у собственников. Вместо этого сельчанам предложили переехать в общежитие, которое также признали аварийным. Там не было санузлов, канализации и водопровода, а вместо стёкол на окнах вставлена фанера. В итоге люди искали новое жильё за свой счёт.

Прокурор Бийского района обратился в суд с 18 исками, которые были удовлетворены. В настоящее время восемь семей получили денежную компенсацию за изъятое жильё в аварийном доме. С остальными жильцами, проживавшими по договорам социального найма, проводится работа по предоставлению квартир на аналогичных основаниях.

Уголовное дело экс-чиновника будет направлено в Бийский городской суд Алтайского края.