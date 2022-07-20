Трёхкомнатная по цене iPhone. Где продают самые дешевые квартиры в Алтайском крае

Сто тысяч рублей стоит трехкомнатная квартира в одном из сел Алтайского края. А частный дом можно купить и вовсе за 20 тысяч рублей. Не верите? Читайте нашу подборку самого дешевого жилья, которое выставили на продажу на Avito в Алтайском крае.

Квартира по цене iPhone

Квартиру из трёх комнат площадью 47,2 кв. метров продают за 100 тыс. рублей в Егорьевском районе Алтайского края. На сегодняшний день 2119 рублей — это самая дешевая цена за квадратный метр в квартире в Алтайском крае из выставленных на Avito объявлений о продаже недвижимости.

Квартира продается в селе Перешеечном (недалеко от райцентра). Она находится в двухэтажном кирпичном многоквартирном доме на первом этаже. Комнаты смежные, в доме есть вода и свет. Баня и туалет на улице. Высота потолков 2,9 м.

Из главных бонусов: рядом лес и соленое озеро, вместе с квартирой предлагается участок в шесть соток и деревянный гараж.

Фото: avito.ru

По точно такой же цене в 100 тысяч можно приобрести двухкомнатную квартиру площадью 40,9 кв. метров. Она находится на первом этаже двухэтажного блочного дома в поселке Малиновском в Завьяловском районе. В квартире есть кухня, туалет ванная. Отопление печное. Здесь цена за квадрат уже выше — 2445 рублей.

Фото: avito.ru

Всего на один рубль дешевле продается однокомнатная квартира-студия площадью в 12 кв. метров в Хабарах. Она находится в одноэтажном деревянном доме с центральным отоплением. В доме есть холодная вода и проведён евроремонт, написано в объявлении. Цена за квадрат, соответственно, выше первых двух вариантов — 8333 рублей. Но продавец готов немного поторговаться.

Эти три объявления по продаже квартир в Алтайском крае сегодня самые бюджетные из предлагаемых на этом сайте.

Дом дешевле велосипеда

А самые дешевые дома в Алтайском крае из выставленных на Avito, можно приобрести в пять раз дешевле — за 20 тыс. рублей. Таких объявлений всего два.

Фото: avito.ru

Один дом находится в Усть-Чарышской Пристани. Он площадью 30 кв. метров и стоит на участке в пять соток. Дом сделан из брёвен, продаваемая недвижимость в одну комнату занимает половину этого двухквартирного дома. Цена квадрата в нем — 667 рублей. Рядом река Обь и старинная многоэтажная деревянная мельница, сделанная без единого гвоздя (пожалуй, главная достопримечательность села). А купить это жилье предлагают без документов.

Фото: avito.ru

В Афонино (Заринский район) за такую цену продают двухкомнатный бревенчатый дом в 54 кв. метра. Цена квадрата — 370 рублей (видимо, наименьшая из предлагаемых на этом сайте на момент публикации материала). Приусадебный участок в 10 соток земли.

Собственно, на этом все плюсы дома заканчиваются, а дальше продавец рассказывает о его минусах: дому 70 лет, он гнилой и перекашивается, фундамент в трещинах, бани и других построек нет, огород зарос. Крыша протекает. Без электричества. В селе нет школы и магазина, за медпомощью надо ехать в Сорокино (46 км). Под материнский капитал не подходит, так как справку на такую недвижимость не дают, честно признается продавец.