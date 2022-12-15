Участок, где планировали построить двухэтажную гостиницу, продают в центре Барнаула
Гостиницу запроектировали на месте снесённых аварийных домов
15 декабря 2022, 07:33, ИА Амител
В центре Барнаула, на ул. Пролетарской, 87, продают земельный участок, где планировали построить гостиницу. Проект здания разработали ещё несколько лет назад и даже представили на градсовете. Однако к строительству объекта так и не приступили, и площадка до сих пор заброшена.
Двухэтажные номера
Здание гостиницы, согласно проекту, будет двухэтажным. Высота первого этажа составляет более пяти метров. По задумке архитекторов, это решение позволило бы сделать в гостинице двухъярусные номера. Высота второго этажа — четыре метра.
Планировка гостиницы свободная: будущий собственник участка при строительстве здания сам определит количество номеров и помещений.
На ул. Пролетарской, 98, скоро приступят к реконструкции заброшенного трёхэтажного здания, которое примыкает к налоговой. Объект начали возводить более десяти лет назад, но после банкротства застройщика «СтройГАЗ» работы замерли. Новый собственник ещё осенью 2021 года презентовал проект реконструкции долгостроя, а в октябре 2022-го получил разрешение начать работы.
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