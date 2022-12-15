Участок, где планировали построить двухэтажную гостиницу, продают в центре Барнаула

Гостиницу запроектировали на месте снесённых аварийных домов

15 декабря 2022, 07:33, ИА Амител

Проект гостиницы на ул. Пролетарской, 87 / Фото: бюро "Технология"

В центре Барнаула, на ул. Пролетарской, 87, продают земельный участок, где планировали построить гостиницу. Проект здания разработали ещё несколько лет назад и даже представили на градсовете. Однако к строительству объекта так и не приступили, и площадка до сих пор заброшена.

Двухэтажные номера

Здание гостиницы, согласно проекту, будет двухэтажным. Высота первого этажа составляет более пяти метров. По задумке архитекторов, это решение позволило бы сделать в гостинице двухъярусные номера. Высота второго этажа — четыре метра.

Планировка гостиницы свободная: будущий собственник участка при строительстве здания сам определит количество номеров и помещений.

Проект гостиницы на ул. Пролетарской, 87 / Фото: бюро «Технология» Площадь участка составляет почти пять соток. Несколько лет назад здесь находился аварийный деревянный двухэтажный дом. После его сноса площадку расчистили, огородили забором, но ничего не строили. Проект гостиницы был подготовлен и представлен на градсовете четыре года назад, но работы так и не начались. «В наличии ГПЗУ (градостроительный план земельного участка, — прим. ред.), технические условия на присоединение к электрическим сетям, тепловым сетям, к централизованной системе водоотведение и водоснабжения», — сказано в объявлении. В окружении строек Участок, где запланировано строительство гостиницы, находится в развивающемся районе. Напротив (на ул. Пролетарской, 80) компания «Сок» возводит восьмиэтажный ЖК и скоро приступит к строительству второго дома. На ул. Партизанской, 97, «растёт» здание прокуратуры Алтайского края.

На ул. Пролетарской, 98, скоро приступят к реконструкции заброшенного трёхэтажного здания, которое примыкает к налоговой. Объект начали возводить более десяти лет назад, но после банкротства застройщика «СтройГАЗ» работы замерли. Новый собственник ещё осенью 2021 года презентовал проект реконструкции долгостроя, а в октябре 2022-го получил разрешение начать работы.