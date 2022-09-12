Участок рядом с Демидовской площадью, где планировали построить крошечную трёхэтажку, продают в Барнауле

Проект дома на ул. Пушкина, 86 / Фото: проектная мастерская «Алтай»

В историческом центре Барнаула продают участок, где планировали построить дом на 12 квартир. Проект здания презентовали на градсовете ещё в конце 2021 года. Несмотря на то, что эскизы были одобрены, а площадка подготовлена к строительству, работы так и не начались.

Участок на ул. Пушкина, 86, выставленный на продажу, имеет площадь 7,8 сотки. Ещё несколько лет назад здесь стоял деревянный двухэтажный многоквартирный дом. По информации из открытых источников, он построен в 1883 году, находился в аварийном состоянии и поэтому был снесён. Территория долгое время никак не использовалась, а потому заросла кустарниками и травой.

Участок на ул. Пушкина, 86 / Фото: проектная мастерская «Алтай»

В конце прошлого года мастерская «Алтай» представила для этой площадки проект компактного дома. Из-за того что участок находится в зоне исторической застройки, рядом с памятниками культурного наследия, здание запроектировали трёхэтажным.

Согласно эскизам, в доме будет 12 квартир, шесть из которых — студии (27-28 квадратных метров), три — «евродвушки» (39-40 «квадратов») и три — двухкомнатные квартиры (48-49 «квадратов»).

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У дома предусмотрели крошечный двор, где разместили площадки для игр детей, спорта, отдыха, а также парковку на два автомобиля. Несмотря на тотальную критику проекта (его «разнесли» за недостаточное количество парковок, наличие в доме мусоропровода, соседство с частным сектором), градсовет его утвердил на повторном рассмотрении. Будет ли проект реализован новым собственником участка, неизвестно.

Стоимость участка на ул. Пушкина, 86, указанная в объявлении, — 10 млн рублей.