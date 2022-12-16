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В Барнауле готовят под застройку землю в лесу у реки недалеко от СИЗО

Планируется строительство многоэтажных жилых домов с детскими и спортивными площадками

16 декабря 2022, 09:55, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Барнауле готовят под застройку многоквартирными высотками участок в проезде Канатном, пишет «Толк».

«Здесь подготовили проект межевания части квартала, на территории которого находится недостроенная жилая семиэтажка, частные дома, лыжная база, пустырь и хозпостройки. Предложенный вариант вынесли на общественные обсуждения, которые продлятся до 29 декабря», — отмечает издание.

Инициатором проекта выступает компания «Строительная инициатива» Юрия Гатилова, которая уже приобрела два участка — обе территории предназначены для строительства многоквартирных домов по 4-8 этажей.

«Новый собственник хочет расширить эту площадку за счёт соседних участков в проезде Канатном, 48, 42а, 64а, 64б, 33, 35. На них в будущем тоже планируется строительство многоэтажных жилых домов с детскими и спортивными площадками», — уточняет издание.

В общем застройщик может получить территорию площадью более 11 тыс. кв. метров.

Комментарии 11

  • Из окна тюрьму видно?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Не, ну а что. Элитное жильё. Всё рядом. Долго возить не надо. Можно пешком дойти.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Раньше жил напротив тюрьмы, а теперь напротив своего дома
    16 декабря, Гость   Ответить
  • А лес куда, себе в карман?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • А люди знают, что там планируют, может Гатилов и дорогу с мостом сделает
    16 декабря, Гость   Ответить
  • пустырь - где? Нет там пустыря.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Лучше такие новости не читать. Одна гадость.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Когда Гатилову надоест гадить барнаульцам?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Почему застройщики привязались к посёлку Кирова, где люди живут много-много лет, там хорошие новые частные дома? Увеличение количества жителей приведет не просто к пробкам, которые там постоянно, а вообще остановит движение. ИДИТЕ В пос. ИЛЬИЧА И СТРОЙТЕ ТАМ, ЧТО ХОТИТЕ!
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Это финиш, товарищи!
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Построили же элитку на территории больницы недалеко от морга! Причем, как писали в рекламе, квартиры уже почти раскуплены.
    16 декабря, Гость   Ответить
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