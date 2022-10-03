С фонтаном и подогревом: в Барнауле началось строительство самого большого открытого бассейна

Компания «Альфа-проект» накануне получила разрешение на строительство открытого бассейна в новом барнаульском парке культуры и отдыха «Четыре сезона» — он разместится на ул. 65 лет Победы, 20, в квартале 2035. Как сообщает «Толк», он станет самым большим подобным объектом в городе.

Глава компании Алексей Тремасов отметил, что ширина бассейна составит 25 метров, длина — 70 метров, а глубина — от 0,5 до 1,5 метра. В нём предусмотрена система фильтрации, которая выглядит как фонтан, а также обогрев.

В эскизном проекте предполагалась внутренняя подсветка в самой чаше, однако сейчас разработчик решает, целесообразно ли её делать, поскольку в тёмное время суток бассейн всё равно не будет работать. Однако территория вокруг него и во всём парке обязательно будет освещаться.

«В этом году мы планируем вырыть чашу и, может быть, даже начать заливать её бетоном, чтобы к следующей весне закончить. Внутри она будет покрыта специальной плёнкой. После этого займёмся благоустройством территории вокруг бассейна — её планируется выложить плиткой. А запуск в эксплуатацию будет однозначно в 2024 году, потому что нереально за один сезон всё это выполнить», — рассказал Тремасов.

Сам парк, который начали строить в этом году, сейчас прирастает новыми объектами по периметру улиц Сергея Семёнова и 65 лет Победы. Это здания, в которых будут работать кафе, магазины, спортклубы, раздевалки, душевые, туалеты, охрана, игровые автоматы и аттракционы, медкабинет. Их решили возвести в первую очередь, чтобы потом при строительстве павильонов не нарушить благоустройство, которое выполняют в самом конце.

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Тремасов отметил, что в следующем году подрядчик возьмётся за дендроплан, а сама высадка деревьев также планируется следующим летом. По текущим планам, часть парка введут в эксплуатацию к 2024 году, а остальную — к 2025 году.