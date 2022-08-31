В Барнауле снесут многоквартирный дом, который признали аварийным ещё восемь лет назад

В Октябрьском районе Барнаула готовят к сносу аварийный дом по улице Тимуровской, 32, сообщили в мэрии.

Здание признали аварийным ещё в 2014 году, а окончательно расселили в начале 2022-го.

30 августа горадминистрация передала дом подрядчику для демонтажа и приведения в порядок прилегающей территории. Работы планируют завершить к октябрю.

Всего в Октябрьском районе расположено 74 аварийных дома, подлежащих сносу. 13 из них расселены полностью, ещё 37 — частично, но к концу 2023 года их также планируют расселить полностью.