В Барнауле возобновили строительство многоэтажки на Димитрова, брошенной восемь лет назад

В центре Барнаула возобновили строительство 16-этажки по адресу Димитрова, 150. Восемь лет назад работу над объектом начала компания “Стройгаз”, которая обанкротилась, после того как возвела первый этаж.

Как сообщает “Толк”, участок несколько раз пытались продать. Первую сделку оспорили, а землю вернули на конкурс. В прошлом году за 30,5 млн рублей площадку купил местный риелтор, который отдал лот новой компании на рынке Барнаула — “Т-Строй”.

Застройщик готовился к возведению здания на другом участке, однако зайти на заброшенный “Стройгазом” объект удалось раньше.

Фирма решила работать по старым, одобренным проектным документам, однако конструкции, оставленные “Стройгазом”, придётся убирать.