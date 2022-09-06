В Барнауле за 13 млн рублей продают в девятиэтажке 10-комнатную «шикарную квартиру с дорогим линолеумом»

В Барнауле продают большую квартиру, расположенную на первом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Бабуркина. Объявление опубликовали на сайте «Авито».

«Эксклюзивный вариант шикарной, просторной квартиры, аналогов которой нет в Барнауле. В квартире произведён великолепный ремонт с использованием дорогих материалов самого лучшего качества. Напольное покрытие — очень качественный и дорогой линолеум, на стенах в комнатах также очень качественные обои. Потолки во всех комнатах натяжные, что выгодно отличает эксклюзивной эстетикой», — говорится в объявлении.

Десятикомнатная квартира / Фото: avito.ru

Купить жильё можно со всей мебелью и бытовой техникой, которые запечатлены на фотографиях.

«Это позволит не только купить квартиру без вложений, но и сэкономить деньги на будущих приобретениях», — подчеркнули в объявлении.

Площадь квартиры — 209 кв. метров. Стоимость — 13,5 млн рублей, при этом возможен торг.