В Барнауле за 13 млн рублей продают в девятиэтажке 10-комнатную «шикарную квартиру с дорогим линолеумом»
На стенах в комнатах «также очень качественные обои»
7 сентября 2022, 06:34
В Барнауле продают большую квартиру, расположенную на первом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Бабуркина. Объявление опубликовали на сайте «Авито».
«Эксклюзивный вариант шикарной, просторной квартиры, аналогов которой нет в Барнауле. В квартире произведён великолепный ремонт с использованием дорогих материалов самого лучшего качества. Напольное покрытие — очень качественный и дорогой линолеум, на стенах в комнатах также очень качественные обои. Потолки во всех комнатах натяжные, что выгодно отличает эксклюзивной эстетикой», — говорится в объявлении.
Десятикомнатная квартира / Фото: avito.ru
Купить жильё можно со всей мебелью и бытовой техникой, которые запечатлены на фотографиях.
«Это позволит не только купить квартиру без вложений, но и сэкономить деньги на будущих приобретениях», — подчеркнули в объявлении.
Площадь квартиры — 209 кв. метров. Стоимость — 13,5 млн рублей, при этом возможен торг.
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