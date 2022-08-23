В Барнауле за 17 млн рублей продают бар-трансформер, который можно переделать под хостел, магазин или бизнес-центр

В Барнауле продают помещение бывшего бара Black List на улице Льва Толстого, 28. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Продаётся помещение под предприятие общественного питания. Состоит из двух залов с отдельными входами. На улице установлен шатер для летнего кафе. Очень удобное расположение: рядом аллея на проспекте Ленина и барнаульский Арбат на улице Мало-Тобольской, недалеко от Нагорного парка», — указали в объявлении.

Площадь помещения — 326 кв. метров. Стоимость — 16 990 900 рублей, или 52 117 рублей за квадрат. В баре осталось профессиональное оборудование, которое также можно приобрести.

«Отличная возможность открыть свой ресторан или любой другой бизнес — магазин, хостел, бизнес-центр и прочее», — подчеркнул продавец.

Бар продают в Барнауле / Фото: avito.ru