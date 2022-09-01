В Барнауле за 23 миллиона продают усадьбу из трёх домов с мангальной и мостом

В Барнауле выставили на продажу усадьбу из трёх домов на улице Станционной. Объект собственник оценил в 23 миллиона рублей, следует из объявления, которое опубликовано на Avito.

По словам владельца, усадьба подойдёт для «большой дружной семьи, где люди живут рядышком и в то же время отдельно».

«Дома строились с большой любовью, трепетом и ответственностью», — подчеркнул автор объявления.

Фото: Avito

Хозяин уточнил, что все дома имеют по два этажа и облицованы кирпичом. Площадь большого дома составляет 220 квадратных метров, а оставшиеся два — по 80 «квадратов».

На территории усадьбы есть гараж с автоматическими воротами, два парковочных места во дворе, основание под бассейн, мангальная, баня и мост. По периметру также установлено видеонаблюдение, а сам участок огорожен кирпичным забором.