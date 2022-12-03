В Барнауле за пять месяцев построили дом для переселенцев

Фото: Михаил Полубедов / «Вечерний Барнаул«

В Барнауле завершилось строительство девятиэтажного жилого дома по улице Беляева, 14, для переселенцев из аварийного жилья. Мэр Вячеслав Франк посетил объект и оценил итоговый результат.

Как сообщает мэрия, ранее на месте новостройки стояли два аварийных дома. Строительная компания «Шотландия» выкупила земельный участок и за пять месяцев возвела здесь новый дом. Всего в нём 72 квартиры преимущественно небольшой площади.

Город приобрел 51 жилое помещение общей площадью более 1,3 тысячи квадратных метров. Это 40 однокомнатных, шесть двухкомнатных и пять трехкомнатных квартир. В каждой для будущих жильцов выполнена внутренняя отделка, а также установлена необходимая сантехника и кухонные плиты. В доме есть лифт, парковка, рядом — небольшая детская площадка.

Отмечается, что возможность строительства жилья для переселенцев власти краевой столицы неоднократно обсуждали со строительным сообществом города. По словам мэра, руководитель ГК «Союз» Владимир Отмашкин взял на себя ответственность за проект по строительству дома для переселенцев.

«Это действительно хороший пример продуктивного диалога власти и бизнеса, который позволил достичь такого результата. Буквально за пять месяцев в Октябрьском районе Барнаула появился дом. Важно, что люди смогут переехать из старых и аварийных домов в действительно комфортные новые квартиры. Планируем такую практику продолжать и в дальнейшем», — сказал Вячеслав Франк.

Градоначальник добавил, что в Барнауле остаются нерасселёнными 100 аварийных домов общей площадью 47,4 тысячи квадратных метров, признанных аварийными после 1 января 2017 года. По его словам, в 2023 году по краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» и муниципальной программе «Барнаул — комфортный город» на эти цели направят около 1 млрд рублей.