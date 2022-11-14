Любой кризис — это, как известно, не только трудности, но и возможности. И резкий рост цен на жильё в Барнауле, который произошёл весной 2022 года, открыл новое направление. А именно покупку квартир в других городах, в том числе и столичных. Но как купить недвижимость по России и к кому обращаться за помощью — читайте в нашем материале.

Цена имеет значение

Так уж исторически сложилось, что в небогатом Барнауле цены на жильё всегда были на уровне выше среднепровинциального. Но после начала специальной военной операции и роста цен на всё, недвижимость подорожала ещё сильнее. А за последние пару лет некоторые квартиры прибавили в стоимостном весе в полтора, а то и два раза.

Откат хоть и был, но совсем небольшой.

«Вот представьте, сейчас в Барнауле студия от застройщика стоит 3,2 млн рублей. В Санкт-Петербурге мы можем подобрать очень приличные варианты в новостройках за 4,2-4,5 млн. Разница есть, но всего в один миллион рублей. А по факту даже меньше, ведь многие столичные застройщики включают в эту сумму и современный ремонт. Кроме того, квартиру в Северной столице можно будет продать намного дороже этой разницы в миллион. Ликвидность объекта значительно выше из-за экономики, притока населения», — рассказала amic.ru эксперт, руководитель агентства недвижимости «Гнездо» Ольга Гросс.

«Гнездо» уже несколько лет занимается оформлением сделок на недвижимость в других городах. Ольга Гросс отмечает: барнаульцы всегда интересовались квартирами в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Но теперь спрос вырос в разы. И будет ещё расти, потому что современный сервис позволяет стать обладателем заветных столичных квадратных метров, буквально не вставая с дивана.

Ольга Гросс / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Как из Барнаула купить квартиру в Москве и Санкт-Петербурге?

Если вы обращаетесь к специалисту, то легко и просто. В агентстве «Гнездо» есть целый отдел, который занимается недвижимостью в других городах. Руководитель отдела межрегиональных сделок Антон Сидоров рассказал, как происходит такая «иногородняя» покупка:

Выбор объекта

Специалисты «Гнезда» готовят для вас подборку вариантов под ваши запросы: площадь и количество комнат, близость метро и социальных объектов, наличие парковой зоны, стиль жилого комплекса.

Также имеет значение и сам застройщик — какие условия для покупки он даёт. Например, некоторые компании субсидируют ставку по ипотеке, делая её ниже банковской. Есть варианты без первоначального взноса, с комфортными и длительными рассрочками, маленькими ежемесячными платежами. Очень удобный вариант для тех, кто сейчас снимает или живёт в своей квартире в Барнауле, но собирается переезжать.

«Мы работаем только с проверенными застройщиками, как в Барнауле, так и в других городах: теми, кто зарекомендовал себя и соответствует многочисленным требованиям законодательства. Наши менеджеры знают все новостройки, сами бывают в разных городах и лично знакомятся с объектами и районами, где они расположены», — говорит руководитель отдела новостроек Юлия Чурзина.

По всем понравившимся вариантам менеджер всё подробно расскажет и покажет. А если у вас есть желание и возможность лично съездить и посмотреть — организует экскурсию.

Эксперты по недвижимости агентства «Гнездо» Екатерина Чахлова и Юлия Чурзина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Оформление документов

Сейчас всю процедуру покупки жилья можно провести дистанционно. И если у вас наличные, и если вы оформляете ипотеку. Это общероссийская тенденция — почти все документы по недвижимости давно переведены в электронный формат. Всё, что нужно, подготовит ваш консультант-риелтор, вам останется прийти в назначенное время и подписать документы.

«Если вы хотите купить квартиру в другом городе, советую обратиться в „Гнездо“. Мы подберём для вас идеальный вариант, проверим все юридические аспекты сделки и проведём её в максимально комфортных для вас условиях», — подчеркнул Антон Сидоров.

Эксперты по недвижимости агентства «Гнездо» Ярослава Галеева, Антон Сидоров, Юлия Чурзина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Где в Москве и Санкт-Петербурге купить хорошую квартиру?

Вариантов великое множество, оба города сейчас активно застраиваются. В агентстве «Гнездо» советуют обратить внимание на несколько современных ЖК.

Например, в Москве это жилой район «Прокшино» (застройщик ООО СЗ А101, проектная декларация). Его строят на берегу большого пруда (береговая линия почти в километр). Здесь будут школы и детские сады, крупный бизнес-квартал с торговым центром и спортивно-событийный кластер с горнолыжным склоном.

А рядом с ним находится более тихий и обособленный комплекс «Испанские кварталы» (застройщик ООО СЗ А101, проектная декларация). Застройщик позиционирует его как уголок Барселоны в Москве. Здесь тоже будут детские сады, школы, набережная пруда и дома комфорт- и бизнес-класса.

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В Санкт-Петербурге эксперты «Гнезда» рекомендует присмотреться к «Дворцовому фасаду» (застройщик ООО «СЗ «Сэтл Девелопмент», проектная декларация). Это малоэтажный ЖК на берегу Финского залива рядом с парадными ансамблями Стрельны и Петергофа. Рядом несколько парков, внутренняя территория огорожена от автомобилей. Тихий, стильный комплекс.

Тоже тихий и рядом с красавицей Невой — ЖК «Стрижи в Невском» (застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация). Комплекс отличается стильной архитектурой и необычным ландшафтным дизайном.

А для ценителей высокого комфорт-класса — ЖК Astra Marine (застройщик ООО «СЗ «Сэтл Девелопмент», проектная декларация). Отличный вариант для тех, кто хочет жить недалеко от центра, но в окружении скверов и с прекрасными видами на Неву.

Агентство недвижимости «Гнездо» / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Агентство недвижимости «Гнездо» (ИП Гросс Ольга Сергеевна)

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