Вслед за земляками в Питер. Два крупнейших алтайских застройщика оправились работать в Ленобласть
«Адалин-Строй» и «Союз» планируют построить в посёлке Бугры более 130 тысяч квадратных метров жилья. Сумма инвестиций — от 5 до 8 млрд рублей
«Адалин-Строй» продолжает реализацию своего первого проекта в Ленинградской области совместно с ГК «Союз» — оба застройщика уже долгое время работают в Алтайском крае. Как сообщает «Новый Проспект», вместе они планируют построить в посёлке Бугры более 130 тысяч квадратных метров жилья.
Согласно информации стройблока правительства Ленобласти, «Адалин-Строй» собирается застроить 15,2 га. На самом участке, исходя из концепции проекта планировки, можно построить девятиэтажный жилой комплекс площадью 137,1 тысячи кв. м. Помимо жилых домов проект включает два МФК с торговыми центрами, автостоянками, гостиницей и спортивным центром, а также объекты социальной инфраструктуры. Проект «Адалин-Строя» уже рассматривался на градсовете Ленинградской области весной текущего года, однако документация всё ещё находится на этапе согласования.
Отметим, что совместный строительный проект двух застройщиков будет курировать ещё один выходец из Алтайского края — Алексей Бобров. Ранее он руководил комитетом по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.
Руководитель отдела исследований и консалтинга IPG. Estate Валерий Трушин полагает, что «Адалин-Строй» был заинтересован в сотрудничестве, поскольку рынок в Ленобласти для него новый. «Союз» же ему поможет с процессом согласования объектов и организацией строительства. Эксперт оценил общий объём инвестиций в размере от 5 млрд до 8 млрд рублей — в зависимости от класса возводимого жилья.