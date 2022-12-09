Вслед за земляками в Питер. Два крупнейших алтайских застройщика оправились работать в Ленобласть

«Адалин-Строй» продолжает реализацию своего первого проекта в Ленинградской области совместно с ГК «Союз» — оба застройщика уже долгое время работают в Алтайском крае. Как сообщает «Новый Проспект», вместе они планируют построить в посёлке Бугры более 130 тысяч квадратных метров жилья.

Согласно информации стройблока правительства Ленобласти, «Адалин-Строй» собирается застроить 15,2 га. На самом участке, исходя из концепции проекта планировки, можно построить девятиэтажный жилой комплекс площадью 137,1 тысячи кв. м. Помимо жилых домов проект включает два МФК с торговыми центрами, автостоянками, гостиницей и спортивным центром, а также объекты социальной инфраструктуры. Проект «Адалин-Строя» уже рассматривался на градсовете Ленинградской области весной текущего года, однако документация всё ещё находится на этапе согласования.

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Отметим, что совместный строительный проект двух застройщиков будет курировать ещё один выходец из Алтайского края — Алексей Бобров. Ранее он руководил комитетом по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.

Руководитель отдела исследований и консалтинга IPG. Estate Валерий Трушин полагает, что «Адалин-Строй» был заинтересован в сотрудничестве, поскольку рынок в Ленобласти для него новый. «Союз» же ему поможет с процессом согласования объектов и организацией строительства. Эксперт оценил общий объём инвестиций в размере от 5 млрд до 8 млрд рублей — в зависимости от класса возводимого жилья.