«Я просто обалдел». Кому и за что «Союз» подарил квартиры

Ключи от новостроек получили работники компании

27 декабря 2022, 11:25, Александра Черданцева

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Советском Союзе бесплатные квартиры работникам предприятий были нормой. В «Союзе» алтайском это тоже уже становится доброй традицией. Уже второй год подряд генеральный директор «ГК «Союз» Владимир Отмашкин вручает ключи от квартир в домах, возведенных строительной компанией, лучшим работникам предприятия.

«Лучшая компания»

Ключи от квартир в ЖК «Шотландия» на улице 280-летия Барнаула получили монтажник стальных железобетонных изделий Андрей Пшеничников и слесарь-жестянщик третьего разряда Дмитрий Новохатько. Этот дом 14-17 этажности ещё достраивают, но уже очень скоро они смогут отмечать там новоселье. Из подъезда есть два выхода (на улицу и во двор), на первом этаже колясочная. Рядом школы, детские сады, торговые центры и ледовый дворец «Карандин Арена». И совершенно новый и очень стильный микрорайон. ГК «Союз» возводит здесь сразу два комплекса: «Шотландия» и «Лапландия».

Третий счастливчик — стропальщик новосибирского подразделения ООО «ГК «Союз» Сергей Терехов получит квартиру в Новосибирске.

Жилье работники компании получили бесплатно, им не придется что-то доплачивать за свои новые квадраты.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Заслуженный строитель России Андрей Пшеничников пришел на вручение с супругой и сыном.

«Конечно, это очень здорово. Я в компании всю жизнь отработал и вот получил такой бонус. Я люблю свое дело и пока уходить не собираюсь. Буду трудиться, пока здоровье позволяет», — рассказал он.

Поддержать Дмитрия Новохатько в этот волнительный и радостный момент пришла вся его семья: жена Нина и два маленьких сына Макар и Мирон.

«Я просто обалдел, когда узнал, что выбрали именно меня. Сейчас нам есть, где жить, но я спокоен — на квартиру одному из детей уже заработал. В компании вообще много делается для работников и их семей. Это очень ценно. „Союз“ — лучшая компания», — поделился мужчина.

Они оба поблагодарили Владимира Отмашкина и коллег из «Союза» за этот шикарный подарок.

«Да это я должен благодарить вас за то, что вы так работаете, что коллектив принял решение выделить квартиры», — отметил глава группы компаний.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru Как выбирали Кстати, а действительно, как выбирали счастливчиков? Владимир Отмашкин рассказал, что шанс на квартиры есть у каждого из 2,5 тыс. сотрудников ГК. Сначала коллектив выдвигает самых достойных в своих отделах и подразделениях, затем уже из них выбирают руководители. «Получается, что это выбор лучших из лучших. И нам очень тяжело это сделать, потому что в „Союзе“ работает очень много великолепных людей. И иногда решение дается непросто», — поделился Отмашкин. При этом строгих критериев по возрасту, времени работы в компании и наличии собственного жилья нет. Получить квартиру может и молодой сотрудник (главное, чтобы он уже зарекомендовал себя в коллективе), и уже тот, кому скоро на пенсию. «Мы, конечно, хотим поддержать и молодежь, чтобы они потом долго и качественно работали. Но и ценим тех, кто с нами долгие годы. Пожалуй, главный критерий — авторитет, ведь первоначально будет выдвигать и поддерживать именно коллеги», — добавил глава ГК. Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru Причем последнему параметру как раз соответствует Андрей Пшеничников, который работает в «Союзе» уже более 30 лет. Он, по словам Владимира Отмашкина, получил за эти годы множество наград и премий и за свой труд. «И сейчас вместе с ним ключи передают его сыну. И он понимает, насколько важен его отец и насколько велико то дело, которое он делает. А оно действительно велико, мы с ним работаем вместе долгие годы, он отличный коллега», — подчеркнул Отмашкин. Впрочем, «Союз» выдает квартиры не только сотрудникам в Барнауле, но и в Алтайском крае, где у компании есть несколько аграрных предприятий. Кроме того, ГК давно вышла на рынки других регионов, в том числе Новосибирской области и Санкт-Петербурга. И там тоже предоставляет жилье своим работникам. «Первый вопрос, когда мы заходим в новый регион, это формирование коллектива. Чем мы можем привлечь людей? Или заработной платой, или возможностью получить квартиру. Но идем обоими путями: даем хороший оклад и квартиры наиболее ценным сотрудникам», — отметил Владимир Отмашкин. Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru За стабильный коллектив Говоря в целом об итогах 2022 года в строительной сфере, Отмашкин отметил, что все планы выполнены. Компания работает стабильно. А потому все сотрудники получат привычные поощрения и подарки: кроме грамот и премий (в том числе и 13-й зарплаты), это комнаты, питание и помощь в обучении детей для многодетных семей, это путевки в санатории и на отдых и многое другие. А к Новому году ещё награждение лучших работников. И, конечно, фирменный бонус от компании — по тушке гуся абсолютно всем сотрудникам к праздничному столу. И пока они будут отмечать Новый год, возможно, уже задумаются, кого номинировать в следующем году. Ведь Владимир Отмашкин заверил: пока «Союз» успешно работает — сотрудники будут получать квартиры. «Все это мы делаем, чтобы сохранить стабильных коллектив и поддержать людей. Чтобы они больше работали и больше зарабатывали. Кадры — это главное», — подчеркнул глава ГК. Напомним, в 2021 году квартиры в ЖК «Лапландия» получили сварщик Иван Карпунькин, водитель-экспедитор Дмитрий Смагин и ещё один работник компании Александр Акимов. ООО СЗ Шотландия

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