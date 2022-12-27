«Я просто обалдел». Кому и за что «Союз» подарил квартиры
Ключи от новостроек получили работники компании
27 декабря 2022, 11:25, Александра Черданцева
В Советском Союзе бесплатные квартиры работникам предприятий были нормой. В «Союзе» алтайском это тоже уже становится доброй традицией. Уже второй год подряд генеральный директор «ГК «Союз» Владимир Отмашкин вручает ключи от квартир в домах, возведенных строительной компанией, лучшим работникам предприятия.
«Лучшая компания»
Ключи от квартир в ЖК «Шотландия» на улице 280-летия Барнаула получили монтажник стальных железобетонных изделий Андрей Пшеничников и слесарь-жестянщик третьего разряда Дмитрий Новохатько. Этот дом 14-17 этажности ещё достраивают, но уже очень скоро они смогут отмечать там новоселье. Из подъезда есть два выхода (на улицу и во двор), на первом этаже колясочная. Рядом школы, детские сады, торговые центры и ледовый дворец «Карандин Арена». И совершенно новый и очень стильный микрорайон. ГК «Союз» возводит здесь сразу два комплекса: «Шотландия» и «Лапландия».
Третий счастливчик — стропальщик новосибирского подразделения ООО «ГК «Союз» Сергей Терехов получит квартиру в Новосибирске.
Жилье работники компании получили бесплатно, им не придется что-то доплачивать за свои новые квадраты.
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Заслуженный строитель России Андрей Пшеничников пришел на вручение с супругой и сыном.
«Конечно, это очень здорово. Я в компании всю жизнь отработал и вот получил такой бонус. Я люблю свое дело и пока уходить не собираюсь. Буду трудиться, пока здоровье позволяет», — рассказал он.
Поддержать Дмитрия Новохатько в этот волнительный и радостный момент пришла вся его семья: жена Нина и два маленьких сына Макар и Мирон.
«Я просто обалдел, когда узнал, что выбрали именно меня. Сейчас нам есть, где жить, но я спокоен — на квартиру одному из детей уже заработал. В компании вообще много делается для работников и их семей. Это очень ценно. „Союз“ — лучшая компания», — поделился мужчина.
Они оба поблагодарили Владимира Отмашкина и коллег из «Союза» за этот шикарный подарок.
«Да это я должен благодарить вас за то, что вы так работаете, что коллектив принял решение выделить квартиры», — отметил глава группы компаний.
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