«Замечания учтем». Как застройщик ЖК на площади Сахарова планирует доработать проект

15-этажный ЖК на площади Сахарова, проект которого был представлен на градсовете 17 февраля, доработают с учётом всех замечаний. Об этом amic.ru сообщил совладелец участка и директор компании «Барнаульская крепость» Андрей Козлов.



Члены градсовета отметили, что проект ЖК выполнен качественно, продуманно и детально. Однако эксперты предложили авторам ещё поработать над внешним видом будущего комплекса, который навсегда изменит восприятие площади Сахарова.



Барнаульские эксперты обратили внимание, что авторы ЖК при разработке проекта не учли строительство корпуса АлтГУ и нового здания ЦУМа. Архитектор Сергей Боженко также предложил рассмотреть вариант увеличения этажности жилого корпуса, который расположен рядом с «Титов-Ареной».

Новости

Общество Архитекторы отправили проект жилого комплекса на Сахарова в Барнауле на доработку

Члены градсовета попросили авторов уточнить в проекте нормативы по озеленению, количеству парковочных мест и числу детских площадок: эксперты предположили, что их может быть недостаточно.Все замечания, высказанные на градсовете, обязательно будут учтены в процессе доработки проекта, отметил Андрей Козлов.

«Мы рады, что наш проект был высоко оценен членам экспертной комиссии. При его создании мы думали и о будущем Барнаула, и о трансформации площади Сахарова, и об интересах жителей города и жильцов комплекса. И члены градсовета это уловили. Все замечания, которые были высказаны, мы обязательно учтём, проработаем, уточним верность приведённых расчётов по озеленению, количеству парковочных мест и детских площадок. Если что-то было упущено — восполним. Над архитектурой ЖК также подумаем, но, на наш взгляд, она соответствует и ритму города, и стилю площади Сахарова. Но, возможно, архитекторы (проектное бюро «Спич» и архитектор Сергей Чобан, — прим. ред.) предложат какие-то интересные решения", — отметил инвестор.

Что известно о ЖК?

Разработанный ЖК состоит из трёх 15-этажных домов с кирпичными фасадами. Здания займут около 40% от участка 1,4 гектара на территории бывших баков. Общая площадь помещений — 25 тыс. квадратных метров.



Всего в домах запланировано 212 квартир, в том числе двух- и трёхкомнатные.

Также, согласно проекту, в ЖК будет подземный гараж на 256 автомобилей. Въезд на парковку будет со стороны улицы Мерзликина. Общественные корпуса расположены вдоль проспекта Социалистического и улицы Мерзликина, вместе с домами они образуют единый комплекс. В нежилых частях разместятся торговые объекты, фитнес-центр с бассейном.