Зелёный экопосёлок. Гигантский микрорайон на Лесном пруду в Барнауле начнут строить в октябре

В ближайшие недели в Барнауле приступят к застройке Лесного пруда в посёлке Кирова. Это бывшая территория отдыха, которая уже несколько десятилетий заброшена. В 2020 году её выставили на торги под строительство гигантского жилого комплекса. Победитель аукциона — «МДС-Алтай» — несколько лет потратил на исследование территории и подготовку проектной документации. Теперь, когда проект прошёл госэкспертизу, компания намерена приступить к созданию искусственного земельного участка.

Первый этап

Строительная техника заедет на территорию Лесного пруда уже в октябре 2022 года. Об этом amic.ru рассказал директор «МДС-Алтай» Виктор Бубенин. Недавно проект по созданию искусственного земельного участка прошёл государственную экологическую экспертизу в Москве. Этого решения компания и ждала, чтобы приступить к работам.

«Осенью, в октябре, уже начнём строить искусственный земельный участок и подпорную стенку набережной», — пояснил Виктор Бубенин.

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Ранее он сообщал СМИ, что работы по созданию площадки предполагают очистку места от мусора и зарослей, реку — от донных отложений, укрепление берега с нескольких сторон георешёткой с заполнением щебнем, перенос русла ближе к левому краю, отсыпку территории.

Проект застройки Лесного пруда / Фото: «МДС-Алтай»

Параллельно с работами на площадке компания намерена отдать проект искусственного участка на строительную экспертизу. Рассматривать документы будут федеральные органы. Как только они дадут положительное заключение, компания сможет обратиться к городу за получением разрешения на строительство ЖК.

«Нельзя испоганить»

Проект застройки будущего микрорайона ещё окончательно не утверждён, но уже точно известно, что это будет экопосёлок, в котором большое внимание уделят озеленению, отметил Виктор Бубенин.

«У нас есть образец, на который мы ориентировались (при разработке концепции, — прим. ред.), очень понравились проекты Калининграда. Это будет жилой комплекс с дворами без машин. Автомобили жильцы смогут хранить в паркингах, у каждого дома — свой паркинг. Формат ЖК будет направлен на озеленение, чтобы эта территория была не просто каменными джунглями, а природной зоной. Набережная будет выполнена в таком же формате: не бетонные отмостки, а природный ландшафтный стиль с камнями, плиткой, большим количеством зелени», — сказал инвестор.

Проект застройки Лесного пруда / Фото: «МДС-Алтай»

Реализовывать масштабный проект «МДС-Алтай» будет совместно с партнёрами. Как отметил Виктор Бубенин, сейчас проектом интересуются московские застройщики.

«С местными компаниями мы, наверное, работать не сможем: у них своё видение, у нас — своё. Но поживём — увидим. Вообще к проекту есть интерес со стороны московских компаний. Они уже сюда приезжали, архитекторов своих привозили. Такого места в городе нет, чтобы рядом были река и лес. Нельзя испоганить эту территорию, это должен быть хороший посёлок, красивый», — отметил Бубенин.

Что построят на Лесном пруду?

Территория, на которой построят экопосёлок, составляет 46 га. Площадка для застройки появится в границах улицы Вербной, проезда Ангарского, улицы Краевой, проезда Канатного и шоссе Ленточный бор. Согласно предварительному проекту, здесь можно возвести до 30 многоэтажных домов на 5 тыс. квартир и 13 тыс. жителей.

Также здесь запланирован детский сад на 720 мест, школа, парковки, многоуровневые гаражи-стоянки на 2000 мест, культурно-развлекательные центры, парк, велосипедные и автомобильные дороги, связывающие с центром города.

Проект застройки Лесного пруда / Фото: «МДС-Алтай»

Одной из главных особенностей проекта станет набережная протяжённостью более двух километров. Для этого берег реки Барнаулки укрепят, а русло расчистят. Ширина реки в микрорайоне составит 25 м. Эскизные решения ЖК разработали несколько лет назад, но в ближайшее время инвестор планирует представить обновлённый вариант.

История Лесного пруда

Лесной пруд построен в русле реки Барнаулки в 1980 году. Проект представлял бетонную набережную, дамбу с тремя шлюзами, мост с автодорогой и искусственный водоём, подпитываемый Барнаулкой. В нужных местах русло реки расширили, а дно углубили. Длина «булыгинского пляжа» составляла 1,8 км, а ширина — 300-400 м.

Однако дно реки с годами заиливалось и росло. В 90-е средств на реконструкцию проекта не было, Лесной пруд спустили. Постепенно он обмелел и зарос тальником. «Булыгинский пляж» закрыли, а спасательную станцию ликвидировали в 2002 году.