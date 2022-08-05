Жилищный апогей. Рекордное количество «квадратов» возвели алтайские застройщики за полгода

Темпы строительства жилья в Алтайском крае резко выросли. С января по июнь застройщики возвели на 30% больше квадратных метров, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты отрасли уверены, что по итогам 2022 года в регионе введут около 1 млн «квадратов» и будет поставлен новый рекорд. Правда, уже в следующем году ожидается резкое снижение объёмов строительства. Почему это происходит и к чему приведёт, разбирался amic.ru.

Взлёт и спад

В Алтайском крае с января по июнь введено 516 тыс. квадратных метров жилья (многоквартирные и частные дома). Это рекордное значение за последние 30 лет. По информации института жилищного строительства «Дом.РФ», за аналогичный период 2021 года строители возвели 397 тыс. «квадратов», в 2020-м — 273 тыс., в 2019-м — 309 тыс., в 2018-м — 395 тыс., в 2017 году — 236 тыс. квадратных метров.

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Если высокие строительные темпы сохранятся до декабря, то по итогам года может быть поставлен очередной рекорд по объёмам введённого в эксплуатацию жилья. Предыдущее максимальное значение зафиксировано за 2021 год, когда строители ввели за 12 месяцев 989 тыс. квадратных метров. А вот уже в 2023-м и последующих годах в отрасли ожидается провал, предполагает председатель правления Союза строителей Александр Мишустин. Дело в том, что количество проектов многоквартирных домов, которые находятся в работе у застройщиков, минимально за последние годы.

«Объём введённых квадратных метров растёт, а строящихся — уменьшается. Накладывается ещё и снижение спроса на квартиры, сложности с ипотекой (высокие процентные ставки в первой половине года, — прим. ред.). Поэтому вновь начинаемых объектов меньше, чем должно быть. Если за год мы вводим 800 тыс. квадратов, то уровень „незавершёнки“ должен быть в два раза больше, то есть 1,5 млн „квадратов“. Тогда у нас каждый год будет равный объём введённого жилья», — говорит Александр Мишустин.

Сейчас, по информации «Дом.РФ», на стадии строительства находится 638 тыс. квадратных метров жилья. При этом большинство из них будут введены до конца этого года и в следующем. А так как застройщики пока не спешат получать новые разрешения на строительство (с января по август выдано всего 14), то в будущем это обернётся дефицитом новостроек.

«Это и страшно. Сегодня можно всё ввести, а что будем вводить завтра? Новых проектов начинается меньше. Думаю, в этом году мы приблизимся к той же цифре, что и в прошлом (989 тыс. квадратных метров, — прим. ред.). А вот со следующего года темпы начнут падать. Это чревато тем, что через год-два образуется дефицит новостроек», — предполагает Александр Мишустин.

Квартира на земле

Но если темпы строительства и ввода многоквартирного жилья будут падать, то индивидуального (это частные дома, которые возводят компании и физлица) — расти. В 2020 году в Алтайском крае было построено 341 тыс. квадратных метров частных домов, в 2021-м — 417 тыс., за январь-июнь 2022-го — уже 251 тыс.

«Последние два года есть тенденция к увеличению темпов строительства индивидуальных домов. Если раньше в объёме ввода доля частных домов была 30%, то теперь почти 50%. В некоторых моментах даже больше 50%», — отмечает Александр Мишустин.

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Впрочем, частные дома — не конкуренты новостройкам, считает эксперт. Эти рынки развиваются параллельно и почти не влияют друг на друга. Тем более что сейчас государство поддерживает обе сферы.

«Пригород расстраивается, работает „Сельская ипотека“, другие программы. Участки теперь продают с коммуникациями — это ещё один фактор роста спроса. Раньше только земли продавали, теперь проводят газ, электричество, делают дороги. Но застройщики конкуренции со стороны малоэтажки не ощущают, это абсолютно разные рынки. В пригороде многие строят уже второе жильё. Да, пока есть проблемы с детскими садами, школами. Но люди сознательно уходят на землю. И глядя, как растут коттеджные посёлки в Первомайском, Павловском районах, можно предположить, что в ближайшие годы спрос на частные дома сохранится», — предполагает Александр Мишустин.

Цифра

Сейчас в Алтайском крае, по данным «Дом.РФ», возводят 69 многоквартирных домов.