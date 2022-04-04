Квартал высоток с аллеями и соцобъектами планируют построить на Горе в Барнауле

В квартале на ул. Нагорной в Барнауле, где уже возводят многоэтажные дома, в ближайшие годы могут построить ещё несколько высоток, школу, два детских сада, парковки и спортивно-рекреационные зоны. Проект планировки микрорайона заказала компания «Строительная перспектива», которая работает в квартале. Сейчас документ проходит общественные обсуждения в администрации города. По словам застройщика, скоро мэрия выставит на торги оставшиеся участки в квартале, и для этого был необходим план застройки. Однако «Строительная перспектива» участвовать в аукционе не планирует.

13 домов, два гаража, одна школа

Квартал на ул. Нагорной развивают с 2018 года. За это время здесь уже возвели два многоквартирных дома, ещё четыре многоэтажки сейчас возводит «Строительная перспектива». Также компания запланировала в квартале строительство ещё двух домов: их проектированием сейчас занимается «Архи Групп».

Всего же потенциал микрорайона площадью 20,4 га, согласно проекту застройки, — 13 многоквартирных домов в 16, 24 и 25 этажей.

«В части зданий жилых домов предполагается размещение на нижних этажах помещений общественного назначения. Дома имеют высоту 16-24 этажа. Конфигурация зданий продиктована условиями по обеспечению нормативной инсоляции. Расчётное население микрорайона составит 6455 человек. Количество квартир — 3112», — сказано в документе.

Также на территории микрорайона запроектированы школа на 1100 мест со спортивным ядром, детский сад на 300 мест, два многоярусных гаража-стоянки на 150 и 300 машино-мест и шесть подземных стоянок на 623 места для автомобилей. Дополнительно 690 парковочных мест предусмотрено во дворах домов.

Проект планировки квартала на ул. Нагорной / Фото: «Архи Групп»

На придомовых территориях, согласно проекту, планируется разместить площадки для игр детей, отдыха взрослых, занятий физкультурой и хозяйственного назначения. В юго-западной части квартала проектировщики предусмотрели площадку для выгула собак. Большое внимание уделено озеленению: в квартале появятся аллеи и парковые зоны.

«Все озеленённые территории представляют собой взаимосвязанную систему, в которой крупные участки соединяются полосами аллей, рядовых посадок. Система озеленения представлена озеленением вдоль улиц и дорог жилой и общественной застройки. Предполагается размещение зон отдыха и аллей для повседневного отдыха населения и проведения массовых мероприятий, обустройство аллей в жилом квартале, благоустройство дворовых территорий, установка уличного освещения», — сказано в документе.

Ради аукциона

Проект планировки квартала необходим для комплексного развития микрорайона, сообщил amic.ru руководитель проектной организации «Архи Групп» Андрей Суртаев. По его словам, часть квартала в ближайшем будущем выставят на торги.

«Там запроектированы большая школа, детский сад. В проекте предусматривается межевание территории, две аллеи, большая парковка. Чтобы развивать весь квартал, в нём нужно работать комплексно. До этого дома просто „втыкались“. Проект планировки был до этого, но он сильно устарел (прошлый документ был разработан компаний „СтройГАЗ“, — прим. ред.), в нём были другие охранные зоны. Сейчас мы уже проектируем два дома на участке, который принадлежит „Строительной перспективе“, а остальные территории под жильё будут выставлены на аукцион», — сообщил Андрей Суртаев.

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В «Строительной перспективе» amic.ru подтвердили: часть квартала, расположенная ближе к Змеиногорскому тракту, мэрия готовит к аукциону. Однако участвовать в нём девелопер не планирует. Почему — в компании объяснять отказались.

«На аукцион скоро выставят участок, ради которого всё это (проект, — прим. ред.) разрабатывалось. Территориально этот участок ближе к базе водоканала, ближе к подъезду к городу. Но участвовать в аукционе мы не планируем», — отметил руководитель компании Андрей Комяков.

Что известно о микрорайоне на Горе?

Квартал в нагорной части, в котором работает «Строительная перспектива», начала осваивать компания «СтройГАЗ» ещё в 2015 году. Микрорайон получил название Моховая поляна. В нём должны были появиться 11 высоток повышенной комфортности с панорамным остеклением и огромными лоджиями.

Застройщик привлёк подрядчиков и начал работы, но вскоре обанкротился и заморозил площадки, а земли передали в краевую собственность. Два участка (на ул. 6-й Нагорной, 15г/8, и 15г/9) в 2018 году забрал «Домстрой-Барнаул». Именно он был у «СтройГАЗа» подрядчиком. В том же году компания приступила к строительству двух 16-этажных «свечек». Проект получил название «Хорошоево».

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В 2019-м «Домстрой-Барнаул» арендовал ещё два участка (на ул. 6-й Нагорной, 15г/10 и 15г/6), а одна площадка (на ул. 6-й Нагорной, 15г/2) ушла с торгов компании «Барнаулкапстрой».

В конце 2020 года «Строительная перспектива» забрала участки у «Домстроя-Барнаул» и «Барнаулкапстроя», выиграла на аукционе ещё один (ул. 6-я Нагорная, 15г/3) и теперь в одиночку застраивает квартал.