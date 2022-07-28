ЖК с зоной отдыха на крыше парковки построят в Барнауле рядом с мэрией

Строительство жилого комплекса на улице Гоголя начнётся этой осенью. Многоквартирный дом разместят на территории бывшей мебельной фабрики рядом с администрацией города. Во дворе комплекса оборудуют пешеходную зону с велодорожками, установят детскую площадку и тренажёры. Об этом журналисту amic.ru рассказали в отделе продаж застройщика — СК «Сибирия». Каким будет новый ЖК — в материале amic.ru.

Вместо фабрики ЖК

По словам застройщика, здание мебельной фабрики, которую построили в 30-х годах прошлого столетия, уже разобрали. В настоящее время с участка активно вывозят мусор. Начало строительства ЖК по адресу ул. Гоголя, 52, запланировано на сентябрь-октябрь текущего года. Тогда же компания откроет продажи жилья. Планировки квартир и цены на них пока неизвестны.

«В настоящее время мы находимся на стадии проектирования. Котлован уже готов, строительство ЖК начнётся в начале осени. Продажи квартир стартуют в это же время. Дом построят в течение двух лет», — пояснили amic.ru в отделе продаж СК «Сибирия».

Напомним, что площадку для строительства ЖК начали готовить ещё в 2017 году. Под снос пустили мебельную фабрику, расположенную на участке. Но проект заморозили из-за памятников архитектуры, находящихся рядом. Строительная компания ждала, пока для них выделят охранную зону и обозначат границы для проектируемых зданий.

Проект дома / Фото: amic.ru

По московским стандартам

Впервые проект ЖК вынесли на градсовет в апреле 2021 года. Эскиз принадлежал мастерской «Графит» Сергея Черепанова. Архитектор спроектировал дом П-образной формы с двумя шестиэтажными корпусами, которые выходят на улицы Гоголя и Короленко, и десятиэтажной секцией вдоль Социалистического проспекта. Высотку архитектор специально развернул внутрь двора, чтобы она не сильно выделялась на фоне низкоэтажных домов на Социалистическом и Ленинском проспектах.

Черепанов ориентировался на московскую застройку, что отразил в архитектурных решениях здания. Архитектор представил лаконичный объект с «нарезкой» окон. Такой приём использован во многих домах в исторической части города. Фасады архитектор предложил отделать декоративной штукатуркой. Черепанов специально не стал подстраиваться под историческую архитектуру, объяснив это тем, что соседним зданиям не более десяти лет.

Но градостроительному совету такой подход не понравился. По мнению экспертов, серое здание с оранжевыми вставками может сильно выделяться на фоне старинных домов. Экспертов также не устроило крупномасштабное членение фасада. По мнению архитектора Сергея Боженко, оно сильно ухудшило облик здания.

Забраковали и парковку на десять машино-мест во дворе ЖК, её посчитали опасной. Вторая подземная парковка была рассчитана на 61 место. Комиссия также указала на то, что нормы озеленения территории не были соблюдены. В итоге проект отправили на доработку.

Строительная площадка дома / Фото: Екатерина Смолихина

Полная эклектика

Вторую концепцию жилого комплекса мастерская «Графит» представила в июле 2021 года. На этот раз Черепанов спроектировал комплекс в стиле эклектика. Он сочетает в себе элементы различных архитектурных направлений, главная особенность — мелкая деталировка. Такой подход позволил Черепанову реализовать пожелания градсовета и гармонично вписать дом в старинную городскую застройку. А за счёт мелких деталей ЖК удалось подстроить под соседнее здание администрации. От оранжевых акцентов в оформлении архитектор отказался.

Количество блоков в ЖК сократили. Теперь в доме запланирована шестиэтажная секция с выходом на улицу Гоголя и десятиэтажный подъезд в глубине квартала. Высотная секция по-прежнему осталась развёрнутой во двор.

Парковку полностью перенесли под землю, сделав двор безопасным для жителей комплекса. Там сможет разместиться 131 автомобиль. На её крыше запланировали двор без машин, с пешеходными и велодорожками, детской и спортивной площадками. Архитектору удалось найти место для высадки кустарников и крупномерных деревьев.

На этот раз градсовет практически без замечаний принял эскизный проект жилого комплекса. Эксперты отметили, что дом грамотно размещён на участке, удачно спроектирована парковка и двор. К оформлению ЖК у совета не возникло вопросов.

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