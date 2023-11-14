Недвижимые вечерние пробки сковали центр Барнаула

Пока интенсивность заторов составляет восемь баллов, но ощущается на все 10

14 ноября 2023, 18:10, ИА Амител

Фото: "Яндекс. Пробки"

Центр Барнаула после завершения рабочего дня сковали огромные недвижимые заторы. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", их интенсивность составляет восемь баллов.

Сложнее всего придется тем, кто добирается домой из центра города. Здесь стоит почти каждая улица по направлению к проспекту Строителей. Традиционно сложнее всего ситуация на Челюскинцев, Ядринцева и Молодежной.

Большие, но медленные вереницы машин растянулись по проспектам Ленина и Калинина, проблемы с движением наблюдаются на ВРЗ.

Хитрецы, которые хотят объехать центр по Кулагина, если такие еще остались, встанут в пробку и здесь, и на шоссе Ленточный бор.

Затруднения в движении есть также на отдельных участках по городу.