Нехватку кадров в машиностроении на Алтае решают нацпроектом
Число желающих получить рабочую профессию растет
18 марта 2024, 07:37, ИА Амител
Нехватку кадров в алтайском машиностроении решают с помощью проекта "Профессионалитет". По словам губернатора региона Виктора Томенко, сегодня отрасль испытывает потребность более чем в 10 тысячах кадров. В рамках нацпроекта на базе Алтайского политехнического техникума, начиная с 1 сентября, открыли образовательно-производственный кластер.
Помещения центра очень похожи на реальные мастерские алтайских заводов и предприятий. Здесь на современных станках учатся работать третьекурсники – будущие наладчики, токари, операторы ЧПУ. На образовательный кластер потратили 140 миллионов рублей – это деньги из федерального и местного бюджетов, а также вложения от предприятий-партнеров. Мастерские оборудовали вместе с промышленными гигантами региона – это завод "Ротор", Алтайский завод прецизионных изделий и компания "Барнаултрансмаш".
"Профессионалитет" прежде всего изменил взаимоотношения с нашими работодателями. Они перестали быть работодателями, они стали индустриальными партнерами. Мы вместе пишем практикоориентированные программы. Мы увеличиваем количество практических часов. Мы заключаем целевые договоры с предприятиями. И самое главное, ребята ориентированы на дальнейшее трудоустройство на предприятиях Алтайского края по полученной профессии", – рассказала "Бизнес ФМ Барнаул" директор техникума Елена Андреева.
Число желающих получить рабочую профессию растет. По отрасли машиностроения в этом году 75 специалистов закончат обучение, а наберут на первый курс уже 150.
Аналогичные промышленные кластеры открыты в крае и по другим направлениям – это транспорт, легкая промышленность, туризм и сфера услуг. Скоро на базе Барнаульского педколледжа создадут центр "Педагогика". А для сельского хозяйства в этом году будет создано сразу два кластера. В качестве работодателей выступят ведущие переработчики молока – это Барнаульский, Куяганский и Кипринский маслосырзаводы, компания "Рикон" и еще более десятка предприятий агропромышленного комплекса нашего региона.
08:11:00 18-03-2024
Проведите проверки по заводам лучше. У вас числится заводов больше чем осталось. В частности некие толстосумы, помогают развалу последних. Почмотрите, что осталось от ГЕОМАША. все цеха в аренде, а ведь было такое предприятие, были мощностя, моззгов только небыол как применить.
Выкупил, оставил один цех хромой, остальное в аренду сдал.
Поглядите на остальные остатки заводов...кто нибудь поглядите. Толстосумы разворовывают добивают промышленность, за такое нужно сажать, а не приставлять к наградам и уважать!
08:15:16 18-03-2024
Экономика латания дыр! Может пора глупых убирать от управления ?
08:34:55 18-03-2024
Глупых нельзя убирать! Они ж свои! Вас умного поставить? Вы ж работать начнёте на благо народа!? А нужно на благо своего клана! Клановый феодализм...! Понимаш...?
10:15:09 18-03-2024
На нортэке 3 завода
11:00:07 18-03-2024
Бред нереальный
15:26:17 18-03-2024
Ток чё та не увидел в этом начинании стимулирование молодого поколения зарплатами. Какая з/п у будущего токаря ...30? Кластеры, фантазии толстосумов.... распил бюджета, с этим всё понятно! Чё с деньгами для специалистов? Проходили ж это всё....- Через 2 месяца специалист уходит в Пятёрочка за 60 т.р. охранником...
15:52:39 18-03-2024
Я рад, что специалистов стали готовить. Но не хотят платить. Курьер 100-120 тыс в Москве получает , а будущий специалист 40-60 тыс руб.