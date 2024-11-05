Неизвестные факты из биографии Павла Прилучного

Актер жил в Бердске и мечтал стать бандитом

05 ноября 2024, 20:40, ИА Амител

Павел Прилучный / Кадр из картины "Мажор. Фильм"

5 ноября Павлу Прилучному исполняется 37 лет. Сейчас он один из самых завидных красавчиков страны, но в детстве был простым парнем из неприметного района под Новосибирском. "КП-Новосибирск" рассказала неизвестные факты из биографии актера.

В начале 1990-х годов семья Прилучных переехала из Казахстана в Бердск, где купила дом после пожара. Там, по воспоминаниям Павла, творилась чертовщина. Одноклассники помнят, что он любил модные вещи, но чувствовал себя неловко из-за танцев, на которые его заставляла ходить мама-хореограф. В детстве Прилучный мечтал стать бандитом и дрался каждый день.

В подростковом возрасте будущий актер остался без отца, помогал матери воспитывать троих детей. Он мыл машины, продавал черепашек и работал вожатым. Но судьба привела его на актерскую стезю.

Во время учебы в театральном училище у Павла появились поклонницы, которые даже расписывали стены подъездов. Он участвовал в КВН и даже тайно участвовал в кубке Новосибирского госуниверситета.

Сейчас актер женат на Зепюр Брутян и воспитывает троих детей: сына и дочь от Агаты Муцениеце и сына от второго брака. Бывшие супруги спорят об опеке над детьми.

В феврале 2023 года Муцениеце обратилась в суд с требованием выписать Прилучного из квартиры. В апреле ее иск был удовлетворен, а Прилучный обжаловал решение о взыскании алиментов. Сейчас бывшие супруги спорят о том, с кем будут жить дети. Дочь вернулась к Агате, но сын остался с Павлом.