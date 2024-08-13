Неизвестные попытались захватить квартиру Долиной в Москве

Мужчины заявили, что недвижимость теперь принадлежит им

13 августа 2024, 16:31, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Возле дома певицы Ларисы Долиной в Хамовниках задержали пять человек. По данным Telegram-канала Shot, они пытались захватить жилье народной артистки.

Ранее СМИ сообщили, что квартиру Долиной выставили на торги — скорее всего, это сделали аферисты. Не исключено, что им удалось обмануть потенциальных покупателей.

По данным канала, группа неизвестных приехала к дому народной артистки утром. Они зашли на территорию ЖК и заявили сотрудникам охраны, что квартира Долиной теперь принадлежит им. Внутрь их не пустили, а на место вызвали полицию.

Управляющий ЖК подчеркнул, что Долина не проводила каких-либо сделок с недвижимостью, а квартира все еще ей принадлежит.