Неизвестные попытались захватить квартиру Долиной в Москве
Мужчины заявили, что недвижимость теперь принадлежит им
13 августа 2024, 16:31, ИА Амител
Возле дома певицы Ларисы Долиной в Хамовниках задержали пять человек. По данным Telegram-канала Shot, они пытались захватить жилье народной артистки.
Ранее СМИ сообщили, что квартиру Долиной выставили на торги — скорее всего, это сделали аферисты. Не исключено, что им удалось обмануть потенциальных покупателей.
По данным канала, группа неизвестных приехала к дому народной артистки утром. Они зашли на территорию ЖК и заявили сотрудникам охраны, что квартира Долиной теперь принадлежит им. Внутрь их не пустили, а на место вызвали полицию.
Управляющий ЖК подчеркнул, что Долина не проводила каких-либо сделок с недвижимостью, а квартира все еще ей принадлежит.
12:50:40 14-08-2024
им удалось обмануть потенциальных покупателей -- ну тогда развели покупателей