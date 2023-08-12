Неизвестные разожгли костер в Мизюлинской роще

Также горожане говорят, что здесь не работает освещение

12 августа 2023, 12:55, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Барнаула рассказали о неприятном сюрпризе, обнаруженном на пешеходной дорожке в Мизюлинской роще. Об этом написали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, здесь не работает освещение, а вдобавок к этому неизвестные недавно разожгли костер прямо посреди пешеходной дорожки. На месте, где раньше горело пламя, остались огарки, угли и грязь.

Горожанин недоволен тем, как отнеслись к общественному месту, и задается вопросом, почему охрана не остановила тех, кто хулиганил на асфальте.