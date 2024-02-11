Неизвестные слепили снежный пенис у мемориала в Староалейском

Пользователи соцсетей отметили, что лепка снежных фигур зашла слишком далеко

11 февраля 2024, 14:56, ИА Амител

Неприличная фигура у мемориала ВОВ / Фото: Вкурсе22

Неизвестные слепили неприличную фигуру у мемориала ВОВ в селе Староалейском Алтайского края. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

Необычного снеговика расположили рядом с фигурой, что возмутило местных жителей.