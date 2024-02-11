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Неизвестные слепили снежный пенис у мемориала в Староалейском

Пользователи соцсетей отметили, что лепка снежных фигур зашла слишком далеко

11 февраля 2024, 14:56, ИА Амител

Неприличная фигура у мемориала ВОВ / Фото: Вкурсе22
Неприличная фигура у мемориала ВОВ / Фото: Вкурсе22

Неизвестные слепили неприличную фигуру у мемориала ВОВ в селе Староалейском Алтайского края. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

Необычного снеговика расположили рядом с фигурой, что возмутило местных жителей.

"Снеголепка зашла слишком далеко! Что в голове у таких людей?" – отметил автор сообщения.

Комментарии 12

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Гость

15:39:35 11-02-2024

А может и не немцы? Может бабы, брошенки? Им этого сильно не хватает (внимания)

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Элен без ребят

16:59:07 11-02-2024

реально становится страшно за страну с поколением выродков, родившимися где-то между сторис жен футболистов. это они через несколько лет будут лечить, учить, водить поезда и самолеты? это же катастрофа...

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Гость

17:28:41 11-02-2024

Элен без ребят (16:59:07 11-02-2024) реально становится страшно за страну с поколением выродков, ... Не надо делать выводы о всём поколении на основании одной новостишки.

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Афиноген

09:47:59 12-02-2024

Элен без ребят (16:59:07 11-02-2024) реально становится страшно за страну с поколением выродков, ... Так а где ,эта идеология воспитания молодого поколения?В рекламе -"бери от жизни всё" или в бесчисленных сериалах детективов про убийц и воров ? Телевизор страшно смотреть.Молодёжь то быстро схватывает все эти принципы нашего современного общества.Их не проведёшь на фальши.Конечно ,это не основная часть её ,но довольно внушительная.Считаю ,что в этой области у нас упущение и кризис.

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Гость

17:08:23 11-02-2024

Тут ничего не поделать. Действует так называемое "правило трёх поколений". Проще говоря, молодёжь уже не воспринимает ВОВ как свою войну, как старшее поколение не воспринимает гражданскую войну.

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И

19:15:49 11-02-2024

А ведь это наши дети, внуки...мы явно что-то упустили, смалодушничали...

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Гость

11:52:11 12-02-2024

И (19:15:49 11-02-2024) А ведь это наши дети, внуки...мы явно что-то упустили, смал... Были пионеры,комсомольцы ,коммунисты ,а страну развалили ,это сказал наш президент ,а сегодня вообще пустота и Бузова с коллегами день и ночь на экране ,так чего ж мы ждём от молодежи ,практически каждый день этот негатив от молодежи мы слышим и видим в стране .

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Гость

20:07:27 11-02-2024

ну вот такие перспективы у молодёжи в староалейском. Надо было напротив администрации располагать

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Гость

21:11:11 11-02-2024

Гость (20:07:27 11-02-2024) ну вот такие перспективы у молодёжи в староалейском. Надо бы... Слушай, а если еще более глухие деревни - то там что, сразу на клык всем появившемся кладут? Как можно бедностью оправдать мерзость?

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юрий

23:05:23 11-02-2024

Пороть надо публично розгами , если это молодёжь.

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Гость

07:40:34 12-02-2024

Это взяли пример с Ёбурга, города перздинта Эльцина. Эта мода там появилась. Местные дебилы лишь использовали чужую кальку.

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Гость

13:53:51 12-02-2024

Рукоблудство от пустоты в голове и от безделья.

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