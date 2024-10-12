Неизвестные убили троих полицейских в Ингушетии
Предположительно, целью нападения был замглавы местного управления по противодействию экстремизму
12 октября 2024, 08:40, ИА Амител
В Районе Магасовского круга в Ингушетии совершили нападение на полицейских. Как сообщает Telegram-канал Shot, погибли три человека.
Нападение произошло вчера вечером на заправке. Неизвестные выбежали из ВАЗ-21099 и открыли огонь из огнестрельного оружия по автомобилю, в котором находились силовики. По одной из версий, их целью был заместитель главы центра по противодействию экстремизму Адам Хамхоев. Он находился в расстрелянной машине и, по предварительной информации, не пострадал.
"Погибли три человека: Илез, Беслан и Амир Аушевы. Они были двоюродными братьями замруководителя регионального центра "Э" Адама Хамхоева, на которого совершалось покушение", – утверждает Shot.
В республике объявлен план "Перехват". Авто, на котором передвигались нападавшие, обнаружили сгоревшим в поселке Майский. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия".
09:09:12 12-10-2024
Посягали на Адама, а он не пострадал. А точро на него?
09:28:46 12-10-2024
Ещё ни кого не поймали, но уже знают зачем полицаев поубивали?
12:01:50 13-10-2024
Никогда ни советской власти, ни нынешние порядки там не работали.
12:56:19 14-10-2024
Гость (12:01:50 13-10-2024) Никогда ни советской власти, ни нынешние порядки там не рабо...
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