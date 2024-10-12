Неизвестные убили троих полицейских в Ингушетии

Предположительно, целью нападения был замглавы местного управления по противодействию экстремизму

12 октября 2024, 08:40, ИА Амител

Сотрудник полиции / Фото: en.mvd.ru

В Районе Магасовского круга в Ингушетии совершили нападение на полицейских. Как сообщает Telegram-канал Shot, погибли три человека.

Нападение произошло вчера вечером на заправке. Неизвестные выбежали из ВАЗ-21099 и открыли огонь из огнестрельного оружия по автомобилю, в котором находились силовики. По одной из версий, их целью был заместитель главы центра по противодействию экстремизму Адам Хамхоев. Он находился в расстрелянной машине и, по предварительной информации, не пострадал.

"Погибли три человека: Илез, Беслан и Амир Аушевы. Они были двоюродными братьями замруководителя регионального центра "Э" Адама Хамхоева, на которого совершалось покушение", – утверждает Shot.

В республике объявлен план "Перехват". Авто, на котором передвигались нападавшие, обнаружили сгоревшим в поселке Майский. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия".