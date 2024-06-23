Неизвестные устроили перестрелку в Дербенте и Махачкале

Погибли двое полицейских, еще семеро получили ранения

23 июня 2024, 23:10, ИА Амител

Пожар в синагоге в Дагестане / Фото: соцсети

Неизвестные открыли стрельбу сразу в двух городах Дагестана – Махачкале и Дербенте. Информацию подтвердило местное МВД, сейчас в городах объявлен план "Перехват".

Так, в Дербенте злоумышленники обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь. По предварительной информации, при нападении погиб один полицейский, еще один получил ранения. Как сообщает РИА Новости, подозреваемые скрылись на белом Volkswagen Polo.

Почти одновременно с этим в Махачкале неизвестные напали на пост ДПС на улице Ермошкина. Один сотрудник полиции погиб, еще шестеро пострадали. Предварительно, среди гражданского населения жертв и раненых нет.

Личности преступников устанавливаются. Мотивы их нападения пока неизвестны.