Неизвестные устроили перестрелку в Дербенте и Махачкале
Погибли двое полицейских, еще семеро получили ранения
23 июня 2024, 23:10, ИА Амител
Неизвестные открыли стрельбу сразу в двух городах Дагестана – Махачкале и Дербенте. Информацию подтвердило местное МВД, сейчас в городах объявлен план "Перехват".
Так, в Дербенте злоумышленники обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь. По предварительной информации, при нападении погиб один полицейский, еще один получил ранения. Как сообщает РИА Новости, подозреваемые скрылись на белом Volkswagen Polo.
Почти одновременно с этим в Махачкале неизвестные напали на пост ДПС на улице Ермошкина. Один сотрудник полиции погиб, еще шестеро пострадали. Предварительно, среди гражданского населения жертв и раненых нет.
Личности преступников устанавливаются. Мотивы их нападения пока неизвестны.
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