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Неизвестные выстрелили в машину с детьми в Барнауле

Пострадавшие ищут свидетелей

08 марта 2024, 21:29, ИА Амител

В Барнауле неизвестные выстрелили в машину, в которой сидели дети. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

По словам автора сообщения, выстрел произошел на улице Взлетной, когда автомобиль двигался. Пулька попала в окно заднего ряда, где в этот момент сидели дети 7 и 10 лет, а с другой стороны сидел годовалый ребёнок.

Пострадавшие утверждают, что стреляли из пневматического оружия, и ищут очевидцев, которые помогут установить личность стрелков.

Предварительно, никто не пострадал.

Барнаул Происшествия

Комментарии 16

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Дядька

22:00:23 08-03-2024

Скорее всего малолетние твари.

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Элен без ребят

09:56:35 09-03-2024

Дядька (22:00:23 08-03-2024) Скорее всего малолетние твари.... меня тут недавно минусили, когда я назвала малолетних тварей, расстрелявших котят, настоящим именем.
наверное, никто не поверил, что деточки могут спокойно расстрелять людей тоже.

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Гость

22:03:38 08-03-2024

Бывает

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Гость

22:35:04 08-03-2024

выследить и главное чтоб мушеку не спилили

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Гость

07:40:52 09-03-2024

Гость (22:35:04 08-03-2024) выследить и главное чтоб мушеку не спилили ... Кто такая мушеку и зачем ее пилят? Вы не могли бы изъясняться более понятно?

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Гость

09:18:41 09-03-2024

Гость (07:40:52 09-03-2024) Кто такая мушеку и зачем ее пилят? Вы не могли бы изъяснятьс... Анекдот про бандеровцев, как они мушки спиливали на автоматах. Чтобы не так больно было, когда дуло вставят куда надо.

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Гость

11:17:02 09-03-2024

Гость (09:18:41 09-03-2024) Анекдот про бандеровцев, как они мушки спиливали на автомата... Местные бандеровцы минусуют. Вспомнили видимо рассказы своих предков, как больно было...

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Гость

23:44:09 08-03-2024

экспертиза раньше легко определяла с какой квартиры был выстрел, называлась кажется трассологическая экспертиза. Может и сейчас найдут, если не отупели за последнее время.

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Гость

07:45:41 09-03-2024

Гость (23:44:09 08-03-2024) экспертиза раньше легко определяла с какой квартиры был выст... Да отупели, конечно же. Это только ранее, в более древние времена могли наукой заниматься. А сейчас то что происходит - камлание да волхование сплошное. Это ведь только с корочками КПСС знание то открывалось. А сейчас при капитализме полное отупение. Программа Очевидное - невероятное только при СССР была, а сейчас Дом-2. Где же тут про трасологию рассуждать.

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Гость

08:07:51 09-03-2024

Гость (23:44:09 08-03-2024) экспертиза раньше легко определяла с какой квартиры был выст... Весь район построить и каждого третьего в расход ? Проще будет, чем балистическую экспертизу проводить из за разбитого окна стоимостью 500₽

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Элен без ребят

10:01:35 09-03-2024

Гость (08:07:51 09-03-2024) Весь район построить и каждого третьего в расход ? Проще буд... надеюсь, ты уже достаточно вырос, чтобы иметь детей?
так вот, желаю тебе, чтобы в следующий раз, когда твари будут развлекаться, твой ущерб составил 500 руб. и никто не стал искать потенциальных убийц твоего ребенка. отпишешься потом, расскажешь за ущерб?

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тамара

09:17:54 09-03-2024

в начале 90-х в Троицке таким вот образом убили сотрудника вневедомственной охраны, он возвращался с задания, сидел на заднем сиденье, сбоку еще двое ребят, зима, в полушубках тесно было, стали выходить, а Сережа упал....маленькая дырочка на полушубке, пуля вошла в жизненно-важный орган, умер сразу, а не заметили, что он мертв потому, что тесно было....пацаны баловались с чердака, стреляли по встречным машинам, пулька пробила стекло и убила человека... их нашли, судили, именем Пяткова назвали одну из улиц поселка...

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Гость

12:45:32 09-03-2024

тамара (09:17:54 09-03-2024) в начале 90-х в Троицке таким вот образом убили сотрудника в... Бред. Пуля бесшумно прошла через стекло? Он сидел посредине, но крайних не зацепило?

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Гость

19:57:28 09-03-2024

Гость (12:45:32 09-03-2024) Бред. Пуля бесшумно прошла через стекло? Он сидел посредине,... надеюсь, вдова и сироты Пяткова не увидят ваше глубокомысленное уточнение, это было резонансное преступление, на судебное заседание пришел весь райотдел, свободный от дежурства, а насчет бесшумности- вы когда-нибудь по сельским ухабам зимой передвигались? Попробуйте, прокатитесь и попробуйте сквозь рев двигателя и прыжки автомобиля по ухабам что-нибудь услышать....

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Гость

10:42:22 10-03-2024

Гость (19:57:28 09-03-2024) надеюсь, вдова и сироты Пяткова не увидят ваше глубокомыслен... Вдвойне бред. вы когда-нибудь по сельским ухабам зимой передвигались? Стекло бы тут же высыпалось на ухабах.

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гость

21:37:31 09-03-2024

с воздушки стекло потом полушубок и смертельное ранение, эт не воздушка это карабин должен быть хотябы мелкашка

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