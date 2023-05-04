Неизвестные "заминировали" аэропорт в Кемерове
Информация о бомбе поступила сегодня днём на почту аэрогавани
04 мая 2023, 21:10, ИА Амител
Неизвестные "заминировали" аэропорт в Кемерове. Об этом сообщает NGS42.RU.
Информация о бомбе поступила днём 4 мая на почту аэрогавани. На место выехали представители экстренных служб и правоохранительных органов. Силовики проверили здание, однако ничего не нашли. Всего на проверку ушёл час.
На производственные процессы происшествие никак не повлияло. Вылетов и прилётов в это время не было.
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