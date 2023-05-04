Информация о бомбе поступила сегодня днём на почту аэрогавани

04 мая 2023, 21:10, ИА Амител

Неизвестные "заминировали" аэропорт в Кемерове. Об этом сообщает NGS42.RU.

Информация о бомбе поступила днём 4 мая на почту аэрогавани. На место выехали представители экстренных служб и правоохранительных органов. Силовики проверили здание, однако ничего не нашли. Всего на проверку ушёл час.

На производственные процессы происшествие никак не повлияло. Вылетов и прилётов в это время не было.